scorecardresearch
 

Feedback

Shardiya navratri 2025: नवरात्र में जरूर करें तुलसी से जुड़ा ये छोटा सा उपाय, खुलेंगे धनलाभ के रास्ते

Shardiya Navratri 2025: इस समय शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है. यह समय मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्र के इन पवित्र दिनों में तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

Advertisement
X
नवरात्र में तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय को करने से जातक को सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. (Photo: Ai Generated)
नवरात्र में तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय को करने से जातक को सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. (Photo: Ai Generated)

सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है. यह नौ दिवसीय पावन पर्व माता दुर्गा और उनकी नौ शक्तियों की आराधना का काल माना जाता है. मान्यता है कि इस अवधि में  सच्चे मन से उपासना करने से भक्त की मनोकामना जल्द पूरी होती है और जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य का संचार होता है. इस साल शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 22 सितंबर से हो चुका है और इसका समापन 1 अक्टूबर को होगा.

ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्र के दिनों में यदि तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो जीवन की कई कठिनाइयों से मुक्ति मिल सकती है. तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान प्राप्त है. इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और घर में तुलसी का होना स्वयं में ही शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. आइए जानते हैं नवरात्र में तुलसी पूजन से जुड़े कुछ खास उपाय और उनके चमत्कारी लाभ.

सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा

सम्बंधित ख़बरें

shardiya Navratri 2025 ambani family
एंटीलिया में नवरात्र का जश्न, गरबा-डांडिया पर झूमा अंबानी परिवार 
Navratri Pooja Devi Durga
देवी कुष्मांडा की पूजा आज... ये गलती की तो खंडित हो जाएगा व्रत, लगेगा गर्भनाश जैसा दोष 
Nita Ambani and Mukesh Ambani
Ambani Family का Navratri Celebration 
Garba with sword in Mahoba (Photo- ITG)
महोबा में महिलाओं ने तलवारों के साथ किया गरबा, दिया 'नारी शक्ति' का संदेश  
Vidya Balan, navratri 2025
नवरात्रि 2025 में ट्रेडिशनल लुक से छाईं विद्या बालन, आप भी कर सकते हैं फॉलो 

नवरात्र के नौ दिनों में रोजाना तुलसी माता के पौधे के पास घी या तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है. यह उपाय घर को  सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है. दीपक जलाने से घर में शांति, सुख और सौभाग्य का वास होता है. 

Advertisement

दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी 

नवरात्र में तुलसी माता की पूजा करते समय उन्हें लाल चुनरी पहनाना और उनके पास शृंगार सामग्री जैसे कुमकुम, चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है. यह उपाय विशेष रूप से दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने वाला माना गया है. पति-पत्नी के बीच आपसी प्रेम और समझ बढ़ती हैॉ और घर-परिवार में सौहार्द का वातावरण बनता है. 

आर्थिक तंगी दूर होगी

यदि लंबे समय से आप आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो नवरात्र के दिनों में यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी माना गया है. लाल कपड़े में तुलसी की कुछ पत्तियां बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें. ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियों का निवारण होता है और धीरे-धीरे धन-संपत्ति की वृद्धि होने लगती है. यह उपाय घर में स्थायी लक्ष्मी के वास का भी प्रतीक माना गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement