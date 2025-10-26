Shani Margi 2025: नवंबर में शनि होंगे मार्गी, 8 महीने इन 3 राशियों को होगा खूब धन लाभ

Shani Margi 2025: अगले महीने 28 नवंबर को न्याय देव शनि मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं. ज्योतिष में किसी ग्रह के मार्गी होने का मतलब उसकी सीधी चाल शुरू होने से है. इसके बाद शनि 27 जुलाई को वक्री होंगे. यानी शनि करीब 8 महीने मार्गी अवस्था में ही रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि मार्गी शनि मीन राशि में आकर तीन राशि के जातकों को भाग्यशाली बना सकता है. इन राशियों को धनधान्य का लाभ होगा. करियर से जुड़ी बाधाएं समाप्त होंगी. पारिवारिक चिंताओं से मुक्त होंगे. कुल मिलाकर यह अवधि तीन राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकती है.

वृषभ राशि

नौकरीपेशा लोगों के लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. प्रमोशन-इन्क्रीमेंट मिलने की संभावना मजबूत होगी. व्यापार कर रहे लोगों का मुनाफा बढ़ेगा. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अच्छा है. पुराने रोग या इलाज पर हो रहा खर्च कम होगा. परिवार में माता-पिता और बड़े बुजुर्गों की तबीयत भी सामान्य और संतोषजनक रहेगी.

मिथुन राशि

आपको नौकरी या करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे. इच्छित पद या मनचाहा ट्रांसफर मिलने की संभावना बनेगी. व्यवसाय के विस्तार के लिए समय अनुकूल लग रहा है. आर्थिक योजनाएं गति पकड़ेंगी और सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी. जो लोग लंबे समय से नया कारोबार या दुकान शुरू करना चाह रहे थे, वो भी आइडिया एग्जीक्यूट करन में सफल रहेंगे. प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़ी योजनाओं में किया गया धन भविष्य में अच्छा लाभ दिलाएगा.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं और कहीं से अटका हुआ पैसा भी मिलने की संभावना है. आपकी वाणी और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे. कार्यस्थल पर आपकी प्रगति हो सकती है और विरोधी या शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे. वैवाहिक जीवन में सौहार्द बढ़ेगा और जीवनसाथी का सहयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता दिला सकता है.

