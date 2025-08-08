Raksha Bandhan 2025: क्या रक्षाबंधन पर रहेगा भद्रा का साया? जानें ज्योतिषियों द्वारा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

Raksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है, जो हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर उनकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं. इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी कल मनाया जाएगा. रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है, जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है. भारत के अलावा भी विश्व भर में जहां पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, वहां इस पर्व को भाई बहनों के बीच मनाया जाता है.

ज्योतिषियों की मानें तो, इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर भद्रा का साया नहीं रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा न लगने का संयोग पूरे 4 साल बाद बन रहा है. तो चलिए जानते हैं कि क्या रहने वाला है रक्षाबंधन पर भद्रा का समय और राखी बांधने का मुहूर्त.

रक्षाबंधन पर भद्रा का समय (Raksha Bandhan 2025 Bhadra Timing)

ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडेय जी के मुताबिक, भद्रा 8 अगस्त यानी आज दोपहर 2 बजकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 9 अगस्त अर्धरात्रि 1 बजकर 52 मिनट पर होगा. और इसी के बाद राखी बांधने के मुहूर्त की भी शुरुआत होगी.

राखी बांधने का मुहूर्त कल सुबह 5 बजकर 47 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक रहेगा, जिसकी अवधि 7 घंटे 37 मिट की रहेगी.

ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडेय जी के मुताबिक, रक्षाबंधन का त्योहार सुबह से लेकर रात तक कभी भी मनाया जा सकता है. जब भी आपको मौका मिले, आप भाई-बहन के रिश्ते की इस खूबसूरत परंपरा को निभा सकते हैं. लेकिन जो लोग चाहते हैं कि राखी पूरी तरह से शुभ और पूर्णिमा के समय पर बंधे, वे 9 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 24 मिनट से पहले राखी बांध सकते हैं. इससे पूर्णिमा की कृपा और भी बनी रहेगी.

क्या राहु काल में राखी बांधी जाएगी (Will Rakhi be tied during Rahu Kaal?)

ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडेय जी के अनुसार, रक्षाबंधन के दौरान इस बार राहु काल या रंगों को लेकर कोई कड़े नियम नहीं हैं. मतलब आप लाल रंग की राखी भी बखूबी बांध सकते हैं, राहु काल के समय भी कोई समस्या नहीं होगी. यानी इस साल बिना किसी झिझक के, किसी भी संकोच के आप आराम से 9 अगस्त यानी कल अपने भाई-बहन के साथ यह पर्व मना सकते हैं.

रक्षाबंधन की तिथि (Raksha Bandhan 2025 Tithi)

रक्षाबंधन की पूर्णिमा का आरंभ 8 अगस्त यानी आज दोपहर 2 बजकर 12 मिनट पर होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 9 अगस्त यानी कल दोपहर 1 बजकर 24 मिनट पर होगा.

कैसे मनाएं रक्षाबंधन (How to celebrate Raksha Bandhan)

राखी, पूजा की थाली भगवान को समर्पित करें. फिर, भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाएं. इसके बाद भाई को तिलक लगाएं, रक्षासूत्र बांधे और आरती करें. फिर, मिठाई खिलाकर भाई के लिए मंगल कामना करें. लेकिन, राखी बांधते वक्त भाई का सिर खुला ना हो और राखी बंधवाने के बाद माता-पिता का आशीर्वाद लें.

