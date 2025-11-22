scorecardresearch
 

Feedback

Premanand Maharaj: कुंडली मिली फिर भी झगड़ा… प्रेमानंद महाराज ने बताई शादी निभाने की सबसे जरूरी शर्त

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने कहा कि पारंपरिक विवाह में कुंडली मिलाना उपयोगी होता है, लेकिन आज के समय में लव मैरिज और लिव-इन रिलेशन में लोग इसे कम महत्व देते हैं. फिर भी कुंडली बनवाना शास्त्रीय नजरिए से जरूरी होता है.

Advertisement
X
पारंपरिक विवाह की दृष्टि से कुंडली बनवाना उपयोगी. (Photo: Screengrab/YT_Bhajan Marg)
पारंपरिक विवाह की दृष्टि से कुंडली बनवाना उपयोगी. (Photo: Screengrab/YT_Bhajan Marg)

जन्म कुंडली को ज्योतिष में व्यक्ति के स्वभाव, भविष्य, करियर, विवाह और जीवन से जुड़े कई पहलुओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इसे व्यक्ति की जन्म तारीख, समय और जन्म स्थान के आधार पर तैयार किया जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल जीवन पर कई तरह के प्रभाव डालती है. यही वजह है कि बहुत से लोग शादी, करियर, स्वास्थ्य या जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में कुंडली बनवाना जरूरी समझते हैं. लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में कुंडली बनवाना जरूरी है? प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में इसी विषय बात की है.  

कुंडली बनवाना जरूरी

प्रेमानंद महाराज ने  उन्होंने कहा कि पारंपरिक विवाह की दृष्टि से कुंडली बनवाना उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए से गुणों को मिलाया जाता है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ कहा कि आज के समय में, जब लव मैरिज और लिव-इन रिलेशन जैसे संबंध बहुत साधारण बात है. लोग कुंडली दिखाने  को उतना महत्व नहीं देते. इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि कुंडली बनवा लेना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रीय पद्धति का हिस्सा है .

सम्बंधित ख़बरें

premanand maharaj
यहां रोज आते हैं शिव... प्रेमानंद महाराज ने बताई काशी की दिव्य जगह  
Saint Premananda Maharaj of Vrindavan
शादी के कार्ड छपवाने में लोग करते हैं ये बड़ी गलती, प्रेमानंद महाराज ने चेताया 
premanand maharaj
मुसीबत में ज्योतिष अलग-अलग उपाय बताते हैं, किसकी सुनें? प्रेमानंद महाराज ने बताया 
premanand maharaj
'मैं शक्कर मांगू तो हलवा बना लाती है...' कॉन्सटेबल की कविता सुन हंसी से लोट-पोट हुए प्रेमानंद 
Premanand Ji Maharaj
शराब, मांस और..., तीन चीजों से करें तौबा, प्रेमानंद महाराज ने बताए ये उपाय  

कुंडली मिले फिर भी झगड़ा
प्रवचन के दौरान एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि जब कुंडली मिल भी जाती है, तब भी दांपत्य जीवन में लड़ाइयां क्यों होती हैं? इस पर प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया कि कुंडली मिलने से शांति नहीं मिलती, शांति तब मिलती है जब विचार और व्यवहार एक-दूसरे से मेल खाते हों.  उन्होंने कहा कि लड़ाई तब बंद होती है जब दोनों जीवनसाथी धैर्य, समझ और सम्मान का पालन करें. अगर पत्नी कटु वचन कह रही हो तो पति को शांत रहकर स्थिति संभालनी चाहिए, क्योंकि तकरार से कभी समाधान नहीं निकलता . 

Advertisement

लड़ाई से कभी नहीं निकलता समाधान

उन्होंने यह भी कहा कि दांपत्य जीवन की सफलता कुंडली पर नहीं, बल्कि विचारों की समानता और एक-दूसरे की गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता पर निर्भर करती है.  जीवनसाथी को एक-दूसरे की कमियां निकालने के बजाय सहयोग, संवाद और समझदारी पर ध्यान देना चाहिए.कुंडली मार्गदर्शन दे सकती है, लेकिन रिश्ते की मजबूती आपसी व्यवहार और सम्मान से ही बनती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement