'थोड़ा और सो लूं...ठंड में नहीं खुलती नींद', प्रेमानंद महाराज ने बताया सुबह उठने का आसान तरीका

Premanand Maharaj: ठाकुर जी और राधारानी के परम भक्त, वृंदावन के प्रसिद्ध संत और प्रेमानंद महाराज अक्सर लोगों को जीवन से जुड़ी परेशानियों का सरल और आध्यात्मिक समाधान बताते हैं. सोशल मीडिया पर उनका हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल हो रहा होता है. उन्हीं में से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक छोटा लड़का महाराज जी के पास अपनी एक दुविधा बता रहा है. लड़के ने महाराज जी को बताया कि, 'सारा ब्रह्मचर्य मान लेता हूं, पर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है और ठंड में तो बिल्कुल नहीं उठा जाता है.'

सुबह उठने की आदत डालें

प्रेमानंद महाराज इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि, 'असल बात ये है कि सुबह उठने की अबतक लगन नहीं लगी है ना. जब मैं 16 साल का था तब तक मुझे 3 वर्ष हो चुके थे बाबा बने हुए. उस समय गंगाजी में त्रिकाल स्नान करता था, हमारा प्रयास हमेशा रात्रि में 2 बजे तक उठने का रहा है. उठने के बाद थोड़ी देर भजन में बैठना, उसके बाद गंगा के किनारे स्नान करने जाना. इस समय गंगा का जल ठंडा भी बहुत होता है.'

आगे वो लड़का प्रेमानंद महाराज से कहता है कि कभी आपने सोचा नहीं कि और थोड़ा सो जाऊं.' इस पर महाराज कहते हैं कि नहीं हमें कभी नहीं लगा है. अगर हमारी झपकी लगी भी है तो कई बार लगा कि हम बहुत ही ज्यादा सो गए हैं. जिसके बाद बैठकर भजन करने का मन होता है. आज भी शरीर बीमार रहता है लेकिन फिर भी समय से उठता हूं.'

ऐसी बनाओ दिनचर्या

आगे प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि, 'सुबह उठने के लिए दिनचर्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए जिसमें प्रात:काल से शयनकाल तक 1 मिनट भी खाली न हो. उस दिनचर्या का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए. जिस समय कार्य करने का आदेश दिया गया है उसी समय वो कार्य करना चाहिए.'

