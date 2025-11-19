scorecardresearch
 

Parineeti Chopra Son's Name: परिणीति चोपड़ा ने बेटे का रखा ये यूनिक नाम, जानें क्या है इसका मतलब

Parineeti Chopra Son's Name: परिणीति चोपड़ा ने अपनी बेटे का नाम रिवील कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए नाम का खुलासा किया और साथ ही अपनी बेटे की पहली झलक भी दिखाई है. परिणीति चोपड़ा ने अपनी बेटे का नाम नीर रखा है. जानते हैं ज्योतिष के अनुसार नीर नाम का क्या मतलब है.

परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा ने अपने बेटे का रखा ये खास नाम (Photo: Instagram @parineetichopra)
Parineeti Chopra Son's Name: 19 अक्टूबर को बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बनी थी और उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था. 19 नवंबर यानी आज उनका बेटा ठीक एक महीने का हो गया है. इसी खुशी के अवसर पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने बेटे का नाम रिवील किया और उसका मतलब भी बताया. परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने पोस्ट में बताया कि उनके बेटे का नाम ''Neer'' है. सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र भी किया है उन्होंने अपने बेटे का नाम ''Neer'' क्यों रखा है.

उन्होंने पोस्ट में कहा है कि, 'जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम - तत्र एव नीर. हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली. हमने अपने बेटे का नाम 'Neer' रखा यानी शुद्ध, दिव्य, असीम.' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हिंदू धर्म में नीर का क्या है मतलब

सोशल मीडिया से यह बात भी सामने आ रही है कि नीर नाम परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का कॉम्बिनेशन है. पंडित अरुणेश कुमार शर्मा के अनुसार, नीर नाम बहुत ही सरल स्वभाव का परिचय देता है. यह नाम जितना सहज है, उतना ही गहरा इस नाम का अर्थ है. नीर का संबंध सीधा सीधा पानी या शुद्ध जल से होता है. वहीं, पंच तत्वों में पानी को जीवन का सबसे अहम तत्व माना गया है. इसलिए इस नाम में पवित्रता, सुंदरता और सकारात्मक ऊर्जा का भाव जुड़ जाता है.

आगे पंडित जी कहते हैं कि नीर सिर्फ पानी का संकेत नहीं है, बल्कि इस नाम का मतलब निर्मलता, शुद्ध मन और शांत स्वभाव से भी संंबंधित है. जिस तरह से पानी हर बाधा को पार करके अपने लिए रास्ता खोज लेता है, उसी तरह 'नीर' नाम से जुड़े लोग भी हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं. भारतीय परंपरानुसार जल यानी नीर को पूजा-पाठ वगैरह में प्रयोग किया जाता है. इसलिए इस नाम का सीधा संबंध आध्यात्मिकता से भी जुड़ा है.

बॉलीवुड एक्टर-एक्ट्रेस रख रहे हैं ऐसे नाम

परिणीति चोपड़ा से पहले भी कई सेलेब्स ने अपने बच्चों के नाम भारतीय संस्कृति और देवी-देवताओं से जोड़कर रखे हैं. जिसमें आलिया भट्ट ने अपनी बेटी का नाम राहा रखा था. सोनम कपूर ने अपने बेटे का वायु रखा था. इनके अलावा, ईशा अंबानी पीरामल ने अपने बेटे का नाम कृष्णा और बेटी का नाम आदिया रखा था.

