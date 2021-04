Aaj Ka Panchang: पंचांग 18 अप्रैल 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 18 अप्रैल 2021 ,रविवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1942, शर्वरी

पूर्णिमांत - चैत्र

अमांत - फाल्गुन

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि दिन है। सूर्य मेष राशि में रहेंगे और चन्द्रमा मिथुन राशिमें संचरण करेंगे

आज का पंचांग

चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी

षष्ठी

यमुना छठ

नक्षत्र: आद्रा

आज का दिशाशूल: पश्चिम दिशा ।

आज का राहुकाल: 5:10 PM – 6:45 PM तक।



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:07 AM

सूर्यास्त - 6:45 PM

चन्द्रोदय - Apr 18 10:14 AM

चन्द्रास्त - Apr 19 12:18 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:00 PM – 12:51 PM

अमृत काल - 06:00 PM – 07:46 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:31 AM – 05:19 AM

योग

अतिगण्ड - Apr 18 07:18 PM – Apr 18 07:55 PM

सुकर्मा - Apr 18 07:55 PM – Apr 19 08:06 PM

त्रिपुष्कर योग - Apr 19 05:02 AM - Apr 19 06:06 AM (पुनर्वसु, सप्तमी और रविवार)