New Year 2026 Rashifal: शनि की ढैय्या और केतु का प्रभाव, सिंह के लिए कष्टदायी 2026, जानें कर्क-कन्या का हाल

New Year 2026 Rashifal: नया वर्ष 2026 एक विशेष ज्योतिषीय संयोग के साथ शुरू होने जा रहा है. वर्ष के पहले ही दिन धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र एकसाथ स्थित होकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेंगे. इस दौरान राहु कुंभ, शनि मीन, चंद्रमा मेष, गुरु मिथुन और केतु सिंह राशि में रहेगा. नए साल 2026 में शनि को छोड़कर सभी बड़े ग्रह राशि बदलेंगे. ग्रहों की इसी चाल के आधार पर जानते हैं कि यह साल कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है.

कर्क राशि

2026 में आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा. नए वाहन की प्राप्ति संभव है. धन का लाभ बना रहेगा. करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है. मनचाहे स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं. इस वर्ष स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर होगा. मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी. पूरे वर्ष हनुमान जी की उपासना करें शनिवार को दान करते रहें.

सिंह राशि

नए वर्ष 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहने वाली है. खर्चे बढ़त पर रहेंगे. आय भी सामन्य रहेगी. हालांकि संपत्ति लाभ के योग बन सकते हैं. करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है. किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचाव करना होगा. इस वर्ष स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें. चोट चपेट और शल्य चिकित्सा जैसी स्थिति बन रही है. पूरे वर्ष शनि देव की उपासना करें शनिवार को दान करते रहें.

कन्या राशि

नए साल 2026 में धन और करियर की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है. हालांकि कुल मिलाकर आप बुद्धिमानी से समस्याओं को हल कर लेंगे. किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है. नौकरी की स्थितियां मध्यम रहेंगी. व्यापारी वर्ग को लाभ होगा. स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष मिला-जुला रहेगा. हृदय, आंतों और बुखार की नियमित समस्याओं से बचें. पूरे वर्ष शनि देव की उपासना करें. सूर्य सम्बन्धी वस्तुओं का दान करें.

