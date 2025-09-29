scorecardresearch
 

Navratri Gudhal Phool Ke Upay: नवरात्र में देवी को चढ़ाएं लाल रंग का ये फूल, आय में होगी वृद्धि

Navratri 2025: दुर्गा मां को लाल रंग बेहद प्रिय है. इसलिए नवरात्र में माता रानी पर गुड़हल का फूल चढ़ाना बेहद प्रभावशाली माना जाता है. नवरात्र के नौ दिन माता रानी पर लाल गुड़हल चढ़ाने से करियर, पर्सनल लाइफ और बिजनेस सभी में चमत्कारी फायदे मिलते हैं, जानते हैं इन उपायों के बारे में

नवरात्रि में गुड़हल फूल के उपाय
नवरात्र के पावन अवसर पर मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना का बड़ा महत्व होता है. इन दिनों भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं और उन्हें फूल-मालाएं अर्पित करते हैं. मां दुर्गा को लाल रंग के फूल विशेष रूप से प्रिय हैं. खासकर गुड़हल का फूल. ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के दौरान यदि भक्त मां दुर्गा की पूजा में गुड़हल के फूल चढ़ाते हैं, तो इससे देवी प्रसन्न होकर शुभ फल देती हैं. गुड़हल का फूल अर्पित करने से न केवल मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और घर-परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है.

अगर आप नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की श्रद्धा से पूजा करने के साथ-साथ गुड़हल के फूल से कुछ खास उपाय करेंगे, तो धन-धान्य की कमी दूर हो सकती है. आइए जानते हैं नवरात्र के दौरान किए जाने वाले गुड़हल के फूल के उपाय.


घर में सुख-समृद्धि के लिए करें यह उपाय

मां दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है. खासतौर पर लाल गुड़हल का फूल उनकी पूजा में विशेष महत्व रखता है. ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र के दौरान प्रतिदिन माता रानी को गुड़हल के फूल अर्पित करने और विधि-विधान से उनकी पूजा-आरती करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और परिवार में सुख-शांति का वास होता है.


धन-धान्य में वृद्धि के लिए उपाय

नवरात्र के पावन दिनों में मां दुर्गा की उपासना करना अत्यंत शुभ माना जाता है. यदि आप अपने जीवन में धन, संपत्ति और आर्थिक समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, तो यह उपाय अत्यंत लाभकारी साबित होता है. सुबह जल्दी उठें, स्नान वगौरह करके पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग मां दुर्गा को विशेष प्रिय हैं. पूजा स्थल पर देवी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें. इसके बाद माता को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें. पूजा के समय ‘ओम ऐं ह्रीं कलीम चामुण्डायै विच्चे’ मंत्र का जाप करें. इसे 108 बार जपना सबसे उत्तम माना गया है. इस उपाय को नियमित रूप से करने से धन की तंगी दूर होती है. व्यापार, नौकरी या अन्य आय के स्रोत भी खुलते हैं. 

मनोकामना पूर्ति के लिए करें यह काम
नवरात्रि के सभी 9 दिन रोजाना स्नान करके माता दुर्गा की विधि-विधान से पूजा करें. उन्हें प्रत्येक दिन एक लाल रंग का गुड़हल का फूल चढ़ाएं. इसी दौरान में अपने मन में अपनी मनोकामना दोहराएं. दशमी तिथि के दिन चढ़ाए गए फूलों को बहते जल में प्रवाहित कर दें. इस उपाय को करने से साधक की सभी कामनाएं पूरी होती हैं.

नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय
अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं तो नवरात्र में दोपहर के समय गुड़हल का एक आधा खिला फूल माता काली को प्रसाद के रूप में अर्पित करें. इसके बाद,पूजा के बाद फूल को घर के उस सदस्य को खिलाएं. ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. इस उपाय को करते समय ये ध्यान रखे कि गुड़हल का फूल एकदम ताजा हो, बासी या खराब फूल से ये उपाय बिल्कुल ना करें.

---- समाप्त ----
