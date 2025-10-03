Mercury Transit in Libra: आज तुला राशि में जाएंगे बुध, इन तीन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति और व्यापार का कारक माना जाता है. इसे व्यापार का दाता भी कहा जाता है. जब बुध राशि परिवर्तन करता है, तो यह हमारे जीवन में आर्थिक, सामाजिक और मानसिक पक्षों पर असर डालता है. आज 3 अक्टूबर 2025 को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो कई राशियों के लिए शुभ साबित होने वाला है. आइए जानते हैं कि किन राशियों पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा.

1. मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद लाभदायक साबित होगा. बुध ग्रह आपकी राशि से धन और वाणी स्थान पर संचरण करेंगे. इसका मतलब है कि आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और आप व्यवसाय या करियर में नई योजनाओं पर काम करने में सक्षम होंगे. आपकी बातचीत और संवाद कौशल में वृद्धि होगी, जिससे आपके पेशेवर और व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार होगा. यदि आप निवेश या व्यापार से जुड़े हैं, तो यह समय अच्छे अवसर ला सकता है.

2. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन विशेष रूप से शुभ साबित होगा. बुध ग्रह तुला राशि में प्रवेश करते ही आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी करेगा. नए विचार और योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी, जो आपकी पेशेवर और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी. इस समय अपने कौशल और नेटवर्क का सही इस्तेमाल करें. विशेष रूप से कला, साहित्य, मीडिया, और व्यवसाय से जुड़े लोग इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं.

Advertisement

3. मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए भी बुध ग्रह का यह गोचर लाभकारी रहेगा. आपकी सोच और विचारों में स्पष्टता आएगी. जो लोग लंबे समय से कोई योजना या परियोजना पर काम कर रहे हैं, उन्हें इसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. साथ ही आपकी वाणी और संवाद में निखार आएगा, जिससे आप दूसरों के साथ बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएंगे.

---- समाप्त ----