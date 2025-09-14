Mahalakshmi Vrat: आखिरी महालक्ष्मी व्रत आज, रात में ये उपाय करने से मिलेगा दोगुना लाभ

महालक्ष्मी व्रत हिंदू धर्म में बेहद पावन और शुभ माना जाता है. मात को लक्ष्मी धन, सुख और समृद्धि की देवी माना गया है. मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख-शांति का वास होता है. यह व्रत 16 दिनों तक रखा जाता है. इस बार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 31 अगस्त से हुई थी और इसका अंतिम दिन 14 सितंबर, यानी आज है. महालक्ष्मी व्रत के आखिरी दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा और आराधना करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रात कुछ खास उपाय को करना अत्यंत फलदायी होता है. ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन से दरिद्रता दूर होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत के आखिरी दिन, यानी आज रात किन उपायों को करना शुभ माना गया है.

मिलेगी आर्थिक तंगी से मुक्ति

महालक्ष्मी व्रत के आखिरी दिन की रात को पूजा के दौरान सुपारी और चांदी का सिक्का हाथ में लेकर "ॐ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये दूरये स्वाहा" मंत्र का 108 बार जाप करें. फिर यह सुपारी और सिक्का अपने पर्स में रख लें. मान्यता है कि इससे जातक को जीवनभर पैसों की कमी नहीं होती है.

दूर होगी नकारात्मकता

महालक्ष्मी व्रत के आखिरी दिन देवी लक्ष्मी के "ॐ महालक्ष्म्यै नमः या ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः " मंत्र का 108 बार जरूर जाप करें. मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

बनी रहेगी सुख-समृद्धि

आज रात चावल की खीर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं. इसके बाद यह खीर 7 कन्याओं में बाटें. फिर 11 पीली कौड़ियां माता को अर्पित करें. मान्यता है कि इससे जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का वास होता है.

बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महालक्ष्मी व्रत का पूरा फल दान करने से मिलता है. ऐसे में आज रात किसी जरूरतमंद को भोजन, कपड़े या धन दान करें. इससे देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है और भाग्य वृद्धि होती है.

