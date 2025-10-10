scorecardresearch
 

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की शाम अशुभ योग का साया! ये 3 राशि वाले फूंक-फूंककर रखें कदम

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर संध्याकाल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05.56 बजे से लेकर शाम 07.10 बजे तक रहने वाला है. इस बीच शाम 05.41 बजे से अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को दोपहर 02.06 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा, जिसे अशुभ बताया जा रहा है.

करवा चौथ की शाम व्यतीपात योग रहने वाला है, जिसे ज्योतिष में एक अशुभ योग माना गया है. (Photo: AI Generated)
करवा चौथ की शाम व्यतीपात योग रहने वाला है, जिसे ज्योतिष में एक अशुभ योग माना गया है. (Photo: AI Generated)

Karwa Chauth 2025: आज देशभर में सुहागनें पति की लंबी उम्र और दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं. यह व्रत निर्जला रखा जाता है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही उपवास खोला जाता है. इस बार करवा चौथ पर संध्याकाल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 56 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 10 मिनट तक रहने वाला है. हालांकि इसी बीच एक अशुभ योग की भी दस्तक होने वाली है. ज्योतिष गणना के अनुसार, करवा चौथ पर शाम 05 बजकर 41 मिनट से लेकर अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को दोपहर 02 बजकर 06 मिनट तक व्यतीपात योग का निर्माण भी होने वाला है. ज्योतिषविदों ने इस योग को तीन राशियों के लिए अशुभ बताया है.

कर्क राशि- इस अशुभ योग को कर्क राशि के लिए उत्तम नहीं माना जा रहा है. घर-परिवार में चिंता और तनाव बढ़ सकता है. घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव हो सकता है. स्वास्थ्य समस्याओं से भी मन चिंतित रहेगा. इस दौरान बेवजह किसी के साथ वाद-विवाद में पड़ने से बचें. इसके अलावा, आर्थिक नुकसान के कारण भी आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. आपके खर्चे आय से अधिक रह सकते हैं. धन की बचत बहुत मुश्किल से होगी.

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों लिए भी इस योग को उत्तम नहीं माना जा रहा है. करवा चौथ का दिन आपके लिए कठिनाइयों भरा हो सकता है. पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं. घर में तनाव हो सकता है. नकारात्मक सोच के कारण कई सुनहरे अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं. व्यापार में घाटा हो सकता है. निवेश के मामलों में बहुत सोच-समझकर फैसला लेने की सलाह दी जाती है.

मकर राशि- मकर राशि के जातकों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. यह अशुभ संयोग कई तरह की समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है. आपको करियर में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है. दांपत्य जीवन परेशानियां से घिर सकता है. कहीं निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल थोड़ा धैर्य रखें और सही समय का इंतजार रखें. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

