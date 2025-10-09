scorecardresearch
 

Feedback

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ से इन राशियों का शुरू होगा 'गोल्डन टाइम'! बनेगा ये शुभ संयोग

Karwa Chauth 2025: ग्रहों और नक्षत्रों के नजरिए से इस बार करवा चौथ बहुत ही विशेष रहने वाला है. इस दिन विवाहित महिलाएं कठोर व्रत का पालन करती हैं. साथ ही, यह पर्व पति और पत्नी के बीच प्यार और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है.

Advertisement
X
करवा चौथ पर शुक्रादित्य समेत बनेंगे ये शुभ संयोग (Photo: AI Generated)
करवा चौथ पर शुक्रादित्य समेत बनेंगे ये शुभ संयोग (Photo: AI Generated)

Karwa Chauth 2025: हिंदू धर्म में करवा चौथ एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने खुशहाल दांपत्य जीवन के लिए रखती हैं. यह त्योहार खासतौर से उत्तर भारत में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सरगी से भोजन ग्रहण कर लेती हैं और फिर पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं. 

पंचांग के अनुसार, हर साल करवा चौथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है. इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा. ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार करवा चौथ बहुत ही खास माना जा रहा है. करवा चौथ से पहले कई सारे शुभ योगों और संयोगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ेगा.

दरअसल, 3 अक्टूबर को ग्रहों के राजकुमार बुध शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर चुके हैं. वहीं, 9 अक्टूबर यानी आज शुक्र बुध की राशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं. इसके अलावा, सूर्य कन्या राशि में पहले से ही विराजमान हैं और इसी के कारण कन्या राशि में आज शुक्र सूर्य की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा. इन सभी योगों के अलावा, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है जिससे नीचभंग राजयोग का भी आज निर्माण होने जा रहा है. तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ किन राशियों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है. 

सम्बंधित ख़बरें

करवा चौथ की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं ये 5 बाजार, सस्ते में मिलेगा सामान  
चांदी की कीमत में ₹1400 का उछाल, करवा चौथ से पहले सोना भी 1 लाख 22 हजार के पार 
Karwa Chauth 2025
करवा चौथ पर धनवर्षा! कुंभ सहित इन 5 राशियों के लोग हो सकते हैं अमीर 
karva chauth mahurat timings
Karwa Chauth 2025: जानें पूजा व चंद्रोदय का समय 
5 easy mehndi designs for Eid al-Fitr 2024
ना लंबी लाइन..ना ज्यादा खर्चा! इस ट्रिक से घर पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी 
Advertisement

1. वृषभ

करवा चौथ वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा. प्रेम भाव अच्छा रहेगा. संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं. इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होने की संभावना बन रही है. वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा. किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं. 

2. मिथुन

करवा चौथ से मिथुन राशि वालों का अच्छा टाइम शुरू होगा. संपत्ति से जुड़े मामलों में सुधार होगा. करियर में सकारात्मक बदलाव होने की संभावना बन रही है. प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी समस्याएं समाप्त होंगी. 

3. सिंह

करवा चौथ सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत ही खास रहने वाला है. रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है. धन के दाता आपको प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ कराएंगे. साथ ही, सेहत में भी सुधार होगा. 

4. तुला

करवा चौथ तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है. खर्चे में रुकावटें बढ़ेंगी. शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में विजय पाएंगे. शत्रुओं से मित्रता करेंगे.  

5. धनु

करवा चौथ पर धनु राशि वालों के जीवन में शुभता का संचार होगा. रिश्तों में तनाव खत्म होगा और प्रेम बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल अच्छा रहेगा. करियर में भी नई दिशा मिलने के योग हैं. 

Advertisement

6. कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए यह करवा चौथ सकारात्मकता से भरा रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है. परिवार में खुशियों का प्रवेश होगा. आर्थिक रूप से भी राहत और स्थिरता दिख रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement