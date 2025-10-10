Karwa Chauth 2025 Shubh Muhurt: करवा चौथ पर आज इतने बजे दिखेगा चांद, जानें शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त

Karwa Chauth 2025 Shubh Muhurt: आज देशभर में सुहागनों ने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है. इस दिन व्रत-उपासना से पति की आयु लंबी होती है और दांपत्य जीवन में सुख-संपन्नता बनी रहती है. यह व्रत निर्जला रखा जाता है और रात को चांद देखने के बाद ही सुहागनें पति के हाथ से जल ग्रहण कर उपवास खोलती हैं. ऐसी मान्यताएं हैं कि करवा चौथ के व्रत के बारे में भगवान श्रीकृष्ण ने द्रौपदी और भगवान शिव ने पार्वती को को बताया था. हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. आइए जानते हैं कि करवा चौथ पर आज पूजा का शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय क्या है.

करवा चौथ की तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी 9 अक्टूबर को रात 10 बजकर 54 मिनट से लेकर 10 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 38 मिनट तक रहने वाली है. ऐसे में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है.

करवा चौथ पर शाम की पूजा का मुहूर्त

करवा चौथ पर शाम को प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. इस अबूझ घड़ी में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और चौथ माता की पूजा होती है. इस बार संध्याकाल में चौथ माता की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 56 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 10 मिनट तक रहेगा.

करवा चौथ पर कितने बजे दिखेगा चांद?

करवा चौथ पर सुहागनें रात को चांद देखने के बाद ही पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं और व्रत खोलती हैं. इसलिए दिनभर भूखी-प्यासी रहने वाली स्त्रियों को बेसब्री से चांद निकलने का इंतजार रहता है. इस साल करवा चौथ पर चांद निकलने का समय रात 8 बजकर 14 मिनट बताया जा रहा है. हालांकि देश के विभिन्न शहरों में चांद निकलने का समय थोड़ा अलग हो सकता है.

शहर चंद्रोदय का समय दिल्ली रात 8 बजकर 13 मिनट गुरुग्राम रात 8 बजकर 13 मिनट गाजियाबाद रात 8 बजकर 13 मिनट नोएडा रात 8 बजकर 13 मिनट मुंबई रात 8 बजकर 55 मिनट कोलकाता शाम 7 बजकर 45 मिनट चेन्नई शाम 7 बजकर 30 मिनट चंडीगढ़ रात 8 बजकर 8 मिनट लुधियाना रात 8 बजकर 11 मिनट देहरादून रात 8 बजकर 4 मिनट शिमला शाम 7 बजकर 48 मिनट पटना शाम 7 बजकर 48 मिनट लखनऊ रात 8 बजकर 42 मिनट इंदौर रात 8 बजकर 33 मिनट भोपाल रात 8 बजकर 26 मिनट अहमदाबाद रात 8 बजकर 47 मिनट जयपुर रात 8 बजकर 22 मिनट रायपुर शाम 7 बजकर 43 मिनट

करवा चौथ पर कैसे करें पूजा?

शाम के समय लाल रंग के वस्त्र धारण कर पूजा-पाठ करना उत्तम होता है. करवा चौथ की शाम भगवान शिव, माता पार्वती और चौथ माता की विधिवत पूजा की जाती है. चौकी के बगल में मिट्टी का एक करवा पानी से भरकर रखें. भगवान को दीप, धूप, फल, फल, मिठाई, कुमकुम, चावल, दूर्वा, कर्पूर आदि अर्पित करें. चौथ माता को हलवा-पूरी का भोग अर्पित करें. दीपक जलाकर उनकी की आरती उतारें. इसके बाद अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करें.

करवा चौथ पर चांद देखने की परंपरा

करवा चौथ के व्रत में छन्नी से चंद्र दर्शन और पति का चेहरा देखने की परंपरा है. इस दिन चंद्र दर्शन के समय पहले चंद्रमा को प्रणाम करें और व्रत के सफल और फलदायी होने की कामना करें. इसके बाद एक लोटे में जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें. फिर दीये को छन्नी में रखकर पहले चंद्रमा को देखें और फिर पति का चेहरा देखें. इसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करके उपवास खोल लें.

करवा माता की आरती

ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया।

जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया.. ओम जय करवा मैया।

सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी।

यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी.. ओम जय करवा मैया।

कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती।

दीर्घायु पति होवे , दुख सारे हरती.. ओम जय करवा मैया।

होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे।

गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे.. ओम जय करवा मैया।

करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे।

व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे.. ओम जय करवा मैया।

चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इन मंत्रों का करें जाप

करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आप 'ॐ सोमाय नमः' या फिर 'ओम् चन्द्राय नमः' मंत्र का जाप कर सकते हैं. इसके अलावा, आप ॐ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नम:, ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चन्द्रमसे नम:, ॐ सों सोमाय नम: मंत्र का भी जाप कर सकते हैं.

करवा चौथ की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके सात पुत्र और एक पुत्री थी. पुत्री का नाम करवा बताया जाता है. सभी भाइयों को अपनी इकलौती बहन से बहुत स्नेह था. जब करवा की शादी हुई तो उसने अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा. करवा ने यह व्रत अपने मायके में भाभियों के साथ मिलकर रखा था. लेकिन चांद निर्जला व्रत के कारण करवा की तबियत बिगड़ने लगी और चांद भी काफी देर तक नहीं निकला. करवा की ऐसी हालत देख भाइयों से रहा नहीं गया. तभी उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई.

सबसे छोटे भाई ने पास में ही एक पेड़ पर दीपक जलाया और उसे एक कपड़े से उसे ढक दिया. दूर से देखने पर वो बिल्कुल चंद्रमा की तरह ही प्रतीत हो रहा था. तब एक भाई ने अपनी बहन करवा से कहा कि देखो चांद निकल गया है. अब तुम व्रत खोलकर पानी पी सकती हो. करवा अपने भाइयों के झूठ को सच समझ बैठती है और उस दीपक को चांद समझकर अर्घ्य देकर व्रत खोल लेती है.

कहते हैं कि जैसे ही करवा ने अपना व्रत खोला, उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया. पति की मृत्यु की खबर सुनकर करवा बुरी तरह टूट गई. जब उसे पता चला कि यह सब उसके भाइयों के झूठ की वजह से हुआ है, तो उसने निश्चय किया कि जब तक अपने पति को जीवित नहीं कर लेती, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगी और न ही पति का अंतिम सस्कार करेगी.

करवा पूरे एक साल पति के शव के पास मौजूद सुई जैसी घासों को चुगती है और एक जगह इकट्ठा करती है. अगले वर्ष जब करवा चौथ आता है तो उसकी भाभियां करवा से आशीर्वाद लेने आती हैं. तब करवा उनसे कहती है, 'यम की सुई ले लो, पिये की सुई दे दो. मुझे भी अपनी तरह सुहागन बना दो.' लेकिन कोई भी भाभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है. उसकी भाभियां कहती हैं कि यह सब तुम्हारे छोटे भाई की वजह से हुआ है, तुम उसकी पत्नी को ही ये सब जाकर कहो.

करवा ऐसा ही करती है. वो छोटे भाई की पत्नी के पास जाकर अपनी बात दोहराती है. लेकिन छोटी भाभी उसकी कोई बात नहीं मानती. तब करवा उसे अपने सुहाग की सलामती के लिए ऐसा करने पर मजबूर कर देती है. अंतत: छोटी भाभी अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली काटकर उसका अमृत करवा के मृत पति के मुख में डाल देती है, जिसके प्रभाव से वो पुन: जीवित हो जाता है. उसका पति जीवित होते ही भगवान गणेश के मंत्र का जाप करता है.

---- समाप्त ----