Karwa Chauth 2025: ब्रह्म मुहूर्त में खाई जाएगी करवा चौथ की सरगी, चांद निकलने का समय भी नोट करें

Karwa Chauth 2025: इस वर्ष यह व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा. इस बार करवा चौथ पर सरगी खाने का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पड़ने वाला है. आइए सरगी का महत्व, नियम और खाने का शुभ घड़ी बताते हैं.

करवा चौथ पर पूजन मुहूर्त शाम 5 बजकर 57 मिनट पर शुरू होगा (Photo: AI Generated)
Karwa Chauth 2025: हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है. इस साल यह व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार यानी कल रखा जाएगा. इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. फिर शाम के समय भगवान शिव, माता पार्वती और चौथ माता का पूजन होता है. इसके बाद छन्नी से चंद्रमा और पति का चेहरा देखकर ही यह व्रत खोला जाता है. करवा चौथ के व्रत में सरगी का भी विशेष महत्व है. इस व्रत का संकल्प ही सरगी खाने के बाद लिया जाता है. आइए सरगी के बारे में विस्तार से जानते हैं.

सरगी का महत्व
करवा चौथ पर सुहागनें सूर्योदय से पहले सरगी खाकर व्रत का संकल्प लेती हैं. सरगी बहू को सास के द्वारा दी जाती है. सरगी हमेशा साड़ी के पल्लू को हाथ में थामकर सास से लेनी चाहिए. इसके बाद सास के पैर छूएं और उनसे सुख-संपन्नता का आशीर्वाद लें. सरगी खाने के बाद ही व्रत का संकल्प और आगे की पूजा पाठ आरंभ करें.

सरगी में क्या-क्या होता है?
करवा चौथ के व्रत में सुहागनों को घंटो तक भूखा-प्यासा रहना पड़ता है. इसलिए सरगी की थाली या पात्र में पौष्टिक व्यंजन दिए जाते हैं. ताकि व्रत के लिए शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके. सरगी की थाली में मिठाई, सेवईं, किशमिश, काजू, सेब, केले, नमकीन जैसी चीजें शामिल होती हैं. इस थाली को सास खुद अपने हाथों से तैयार करती हैं. सरगी की थाली में संतुलित भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है. ताकि व्रत में शरीर को ऊर्जा मिल सके.

सरगी खाने का शुभ मुहूर्त
इस बार करवा चौथ पर सरगी खाने का शुभ मुहू्र्त 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजकर 40 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 30 मिनट तक रहने वाला है. यानी सरगी खाने के लिए आपको सूर्योदय से पहले करीब 50 मिनट का समय मिलेगा. खास बात ये है कि सरगी के समय ब्रह्म मुहूर्त भी रहने वाला है, जो कि बहुत उत्तम है.

करवा चौथ की तिथि मुहूर्त
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी 9 अक्टूबर की रात 10.54 बजे से लेकर 10 अक्टूबर को शाम 07.38 बजे तक रहने वाली है. उदिया तिथि के चलते करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा. करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05.56 बजे से शाम 07.10 बजे तक रहेगा. वहीं चांद निकलने का समय रात 08 बजकर 14 मिनट बताया जा रहा है.

