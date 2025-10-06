Karwa Chauth 2025: 9 या 10 अक्टूबर, कब रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत? जानें क्या रहेगा पूजन मुहूर्त

Karwa Chauth 2025: इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा. हर वर्ष इस पर्व को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और करवा माता की प्रार्थना करती हैं. पौराणिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत के बारे में श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया था.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है. माना जाता है कि इस व्रत को विधिपूर्वक रखने से पति की आयु लंबी होती है. इस व्रत को निर्जला रखा जाता है. तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ का पूजन का क्या मुहूर्त रहेगा और इस दिन सुहागिन महिलाओं को किन गलतियों से सावधान रहना होगा.

करवा चौथ 2025 तिथि (Karwa Chauth 2025 Tithi)

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10 बजकर 54 मिनट पर होगी और तिथि का समापन 10 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 38 मिनट पर होगा. उदयातिथि के मुताबिक, इस साल 10 अक्टूबर, शुक्रवार को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा.

करवा चौथ 2025 पूजन मुहूर्त (Karwa Chauth 2025 Pujan Muhurat)

10 अक्टूबर को करवा चौथ का पूजन मुहूर्त और कथा सुनने का मुहूर्त शाम 5 बजकर 57 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा, इस दिन व्रत का समय सुबह 6 बजकर 19 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 13 मिनट तक रहेगा.

करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय- रात 8 बजकर 13 मिनट रहेगा.

करवा चौथ 2025 गलतियां (Karwa Chauth 2025 Mistakes)

1. अन्न ग्रहण न करें

करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह की सरगी से होती है और इस व्रत का पारण सिर्फ चांद देखने के बाद ही किया जाता है. इस दौरान पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है और अगर कोई महिला इस व्रत के दौरान गलती से पानी या भोजन खा लेती है, तो उसका व्रत टूट जाता है.

2. चंद्रोदय से पहले व्रत तोड़ना

करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा माना जाता है. अगर किसी कारणवश आप चंद्रोदय से पहले व्रत तोड़ते हैं, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा.

3. इन कार्यों को करने से बचें

इस दिन सुई, कैंची या चाकू जैसी नुकीली या धारदार वस्तुओं का उपयोग न करें. माना जाता है कि ऐसा करने से व्रत का फल कम हो जाता है.

4. दिन में सोना

करवा चौथ के व्रत के दौरान दोपहर या दिन में सोने से बचना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, दिन में इस दिन सोना वर्जित माना जाता है क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है.

5. सुहाग की वस्तुओं का दान

करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं के लिए सुहाग की वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना जाता है. लेकिन ध्यान रहे कि आप गलती से भी अपनी सुहाग की वस्तुओं का दान न करें. ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है.

करवा चौथ की पूजन विधि (Karwa Chauth 2025 Pujan Vidhi)

सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने की परंपरा होती है, जो सास अपनी बहू को देती हैं. दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को करवा चौथ की पूजा की जाती है. इसके लिए एक थाली सजाई जाती है जिसमें करवा (मिट्टी का घड़ा), दीपक, चावल, मिठाई, पानी और रोली रखी जाती है. महिलाएं सोलह श्रृंगार करके एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं.

कथा सुनने के बाद महिलाएं करवा और मिट्टी के दीये से पूजा करती हैं. करवा को पानी, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई जाती है. उसके बाद चांद निकलने का इंतजार किया जाता है. चांद को छलनी से देखकर अर्घ्य दिया जाता है और फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जाता है.

---- समाप्त ----