scorecardresearch
 

Feedback

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ आज, शुभ मुहूर्त में पूजा के वक्त पढ़ें ये आरती

Karwa Chauth 2025: 10 अक्टूबर को देशभर में करवा चौथ मनाया जा रहा है. कहते हैं कि इस दिन सुहागनों द्वारा निर्जला व्रत रखने से पति को दीर्घायु का वरदान मिलता है. शादीशुदा महिलाएं इस दिन चंद्र दर्शन के बाद छन्नी से पति का चेहरा देखकर ही ये व्रत खोलती हैं.

Advertisement
X
करवा चौथ के मौके पर अपनी पत्नी को खूबसूरत गिफ्ट दीजिए (Photo: AI-Generated)
करवा चौथ के मौके पर अपनी पत्नी को खूबसूरत गिफ्ट दीजिए (Photo: AI-Generated)

Karwa Chauth 2025: 10 अक्टूबर को यानी आज देशभर में सुहागनें करवा चौथ का व्रत रख रही हैं. यह व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है. कहते हैं कि करवा चौथ पर निर्जला उपवास करने से पति को दीर्घायु का वरदान मिलता है और दांपत्य जीवन खुशियों से भरा रहता है. इस दिन रात को चंद्र दर्शन के बाद छन्नी से पति का चेहरा देखकर व्रत खोलने की परंपरा है. इससे पहले संध्याकाल में भगवान शिव, माता पार्वती और करवा चौथ माता की पूजा का विधान है. आपको पूजा के समय करवा माता की आरती भी करनी चाहिए.

करवा माता की आरती
ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया।
जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया.. ओम जय करवा मैया।

सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी।
यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी.. ओम जय करवा मैया।

सम्बंधित ख़बरें

Moon
क्यों देरी से निकलता है करवाचौथ का चांद? 
karva chauth
कभी नीम-नीम, कभी शहद-शहद... कैसा होता है कुंवारों का करवाचौथ? 
when karwa chauth became the twist in filmy tale- iconic scenes
करवाचौथ, कमिटमेंट, क्लेश... जब फिल्मों में ट्विस्ट बना पति-पत्नी का त्यौहार 
Karwa Chauth 2025
करवा चौथ पर आज करें ये 6 विशेष कार्य, मिलेगा माता पार्वती का आशीर्वाद 
पूर्णिमा के बाद हर दिन चंद्रमा लगभग 50 मिनट देर से उदय होता है. (Photo: Getty Images)
क्यों देरी से निकलता है करवाचौथ का चांद? समझिए इसके पीछे का साइंस 

कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती।
दीर्घायु पति होवे , दुख सारे हरती.. ओम जय करवा मैया।

होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे।
गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे.. ओम जय करवा मैया।

करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे।
व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे.. ओम जय करवा मैया।

करवा चौथ की तिथि
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी 9 अक्टूबर को रात 10 बजकर 54 मिनट से लेकर 10 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 38 मिनट तक रहने वाली है. ऐसे में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को मान्य है. इस दिन करवा माता की पूजा का शुभ मुहू्र्त शाम 5 बजकर 56 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 10 मिनट तक बताया गया है. वहीं चंद्रोदय का समय रात 08 बजकर 14 मिनट बताया गया है. देश के विभिन्न शहरों में चंद्रोदय का समय अलग हो सकता है.

Advertisement

करवा चौथ की पूजन विधि (Karwa Chauth 2025 Puja Vidhi)
करवा चौथ पर सुबह उठने से पहले सरगी खा लें.  सरगी में सूखे मेवे और कुछ फल होते हैं.  इसके बाद शिव-पार्वती का स्मरण कर करवा चौथ के व्रत का संकल्प लें. अभिजीत मुहू्र्त में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी-देवताओं की स्थापना करें और पूजा-पाठ आरंभ करें. सबसे पहले एक दीपक जलाएं और करवे में पानी भरकर चौकी के पास स्थापित कर दें.

भगवान शिव, माता पार्वती और करवा माता की विधिवत पूजा करें. उन्हें  चावल, रोली, फल, फूल, मिठाई और अन्य सामग्री अर्पित करें.  फिर पूजा के बाद करवा चौथ की कहानी सुनें. शाम को पूजा के बाद चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें. और छन्नी से चंद्र दर्शन के बाद पति का चेहरा भी देखें. इसके बाद, अपने पति से जल पीकर भोजन खोलें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement