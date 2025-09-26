scorecardresearch
 

Vish Yog 2025: करवा चौथ से पहले शनि-चंद्रमा बनाएंगे विष योग, इन 3 राशियों के बढ़ेंगे खर्चे

Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर को मीन राशि में शनि और चंद्रमा मिलकर विष योग का निर्माण करने वाले हैं. यह विष योग तीन राशियों के लिए बेहद अशुभ साबित हो सकता है. इन राशियों को ज्योतिषविद संभलकर रहने की सलाह दे रहे हैं.

6 अक्टूबर को शनि और चंद्रमा मिलकर विष योग बनाने वाले हैं. (Photo: AI Generated)
6 अक्टूबर को शनि और चंद्रमा मिलकर विष योग बनाने वाले हैं. (Photo: AI Generated)

Shani Chandrama Vish Yog 2025: इस साल करवा चौथ का त्योहार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इससे ठीक पहले 6 अक्टूबर को मीन राशि में शनि और चंद्रमा के संयोग से विष योग बनने वाला है. ज्योतिषविद त्योहार के मौसम में लग रहे इस ग्रहण योग को एक अशुभ संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं. इस विष योग को तीन राशियों के लिए बेहद अशुभ बताया जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि शनि-चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आर्थिक मोर्चे पर तीन राशियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है.

मेष राशि- यह विष योग आपकी राशि के कुंडली के 12वें भाव में बनेगा. ऐसा में आपको आर्थिक मोर्चे पर तंगी का सामना करना पड़ सकता है. आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं. साझा व्यापार में नुकसान हो सकता है. ऑफिस में लोगों के साथ मतभेद बढ़ सकता है, मानसिक दबाव रहेगा. पैसों के मामले में जल्दबाजी-जोखिम न लें. शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना आपके लिए आफत बन सकता है. किसी बड़ी साजिश का शिकार हो सकते हैं.

सिंह राशि- यह विष योग आपकी राशि के अष्टम भाव में बनेगा. आपको स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है. रोग-बीमारियों पर अत्यधिक धन खर्च हो सकता है. इस दौरान कोई करीबी व्यक्ति आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कलंकित करने की साजिश रच सकता है. इस दौरान किसी भी बड़े निवेश से दूर रहने में ही भलाई है. यदि कहीं निवेश करने के बारे में सोच रहे थे, तो थोड़ी प्रतीक्षा करें.

मीन राशि- शनि-चंद्रमा का विष योग आपकी राशि में ही बनने वाला है. इसलिए आपको विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है. इस दौरान किसी से रुपयों का उधार लेन-देन न करें. बेवजह के खर्चों पर लगाम रखने की सलाह दी जाती है. पार्टनर की सेहत प्रभावित हो सकती है. वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो सकती है. धोखेबाजों से दूर रहें. अजनबियों पर आंख बंद करके भरोसा न करें.

