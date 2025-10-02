scorecardresearch
 

Feedback

Dussehra 2025: कहानी शूर्पणखा की! जो अपने भाई रावण से लेना चाहती थी पति की मृत्यु का बदला

Dussehra 2025: रामायण के मुताबिक, शूर्पणखा का पूरा जीवन बदले की भावना और दर्द से भरा हुआ था. और इसी प्रतिशोध की भावना के कारण श्रीराम और लंकापति रावण के बीच में युद्ध का जन्म हुआ था.

Advertisement
X
कौन थी शूर्पणखा (Photo: AI Generated)
कौन थी शूर्पणखा (Photo: AI Generated)

Dussehra 2025: आज दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है. पंचांग के मुताबिक, यह पर्व हर वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. हिंदूओं में दशहरा या कहें विजयादशमी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है. इस दिन मां दुर्गा, भगवान राम की पूजा की जाती है. हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. इस दिन रावण दहन के अलावा शस्त्र पूजन का विधान है.

हर साल दशहरा जब भी आने वाला होता है तो उससे पहले जगह- जगह पर रामलीला का आयोजन होना शुरू हो जाता है. श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान सहित रावण इसके मुख्य किरदार होते हैं. लेकिन, रामायण में शूर्पणखा का किरदार भी महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि अगर शूर्पणखा न होती तो यह रामायण भी नहीं होती, क्योंकि रामायण के युद्ध की नींव तभी पड़ गई थी जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी. तो आज हम आपको यहां शूर्पणखा के बारे में विस्तार से बताएंगे.

शूर्पणखा के मन में थी प्रतिशोध की भावना

सम्बंधित ख़बरें

ravan dahan rain
रावण दहन में इंद्रदेव की बाधा! दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में बारिश, भीगकर गिर गए पुतले 
Dussehra 2025
नाभि कुंड में अमृत की वजह से अमर था रावण, जानें- राम ने कैसे किया वध 
Rajnath Singh Bhuj
राजनाथ सिंह की PAK को सख्त चेतावनी, सर क्रीक पर नजर डाली तो हम इतिहास-भूगोल बदल देंगे  
uddhav shinde
मुंबई में शिवसेना बनाम शिवसेना... दशहरा रैली में एक दूसरे पर बसरेंगे उद्धव-शिंदे 
Ravan Dahan
ब्राह्मण, वैद्य, ज्योतिषि, वैज्ञानिक... सिर्फ एक संस्कृति तक सीमित नहीं है रावण की कहानी 

रामायण के मुताबिक, शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति विद्युतजिह्वा से विवाह किया था, जो राजा कालकेय का सेनापति था. लेकिन रावण ने युद्ध में विद्युतजिह्वा का वध कर दिया, जिससे शूर्पणखा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई. पति की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने अपना जीवन लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताया और कुछ समय के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रही.

Advertisement

अपनी पति की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने ही भाई रावण से बदला लेना चाहती थी. लेकिन, वह कहीं न कहीं रावण की असीम शक्तियों से भी परिचित थी. कुछ समय बाद, जब शूर्पणखा ने श्रीराम की शक्तियों के बारे में जाना तो उसके मन में बदले की इच्छा दोबारा से जाग उठी थी. इसलिए, उसने राम और अपने भाई रावण के बीच दुश्मनी का बीज बोकर युद्ध कराने का काम किया. इस वजह से लंकापति रावण ने राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया और अंत में श्रीराम के हाथों का रावण का वध भी हुआ.

किस कारण से शूर्पणखा ने कराई थी श्रीराम और रावण में दुश्मनी?

रामचरितमानस के मुताबिक, शूर्पणखा श्रीराम के रूप पर मोहित हो गई थी और उनसे विवाह करना चाहती थी. लेकिन, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे. इसके बाद भी जब शूर्पणखा अपनी जिद पर अड़ी रही तो लक्ष्मण ने उसे रोकने का प्रयास किया. और जब वो नहीं मानी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement