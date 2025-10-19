Weekly Rashifal October 2025: दिवाली के साथ शुरू हो रहा नया सप्ताह, इन 5 राशियों पर धन बरसाएंगी लक्ष्मी

Weekly Rashifal October 2025: 20 अक्टूबर यानी कल दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा. संयोगवश इस दिन अक्टूबर के नए सप्ताह की शुरुआत भी हो रही है. यह सप्ताह 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक रहने वाला है. ज्योतिषविद प्रवीण मिश्रा की मानें तो दिवाली के साथ शुरू हो रहे इस इस सप्ताह में पांच राशि के जातकों को खूब लाभ होगा. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृष राशि

दिवाली के साथ आए इस नए सप्ताह में वृष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे. इनका भरपूर लाभ उठाएं. आगे बढ़ने का यह सही समय है. व्यापारी वर्ग के लिए भी यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. व्यापार में मुनाफे की नई संभावनाएं बनेंगी.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. धनधान्य का लाभ होगा. सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्य करते रहें. नौकरीपेशा लोगों को उन्नति के अवसर मिलेंगे. आपकी कार्यशैली और सोच इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी. व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है, स्थितियां लाभदायक रहेंगी.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से शुभ रहेगा. धन लाभ के योग बन रहे हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोग अपने कार्य समय पर पूरा करेंगे. बिजनेस करने वालों के लिए भी लाभ की स्थितियां बन रही हैं, जिनका भरपूर फायदा उठाना चाहिए.

Advertisement

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक प्रगति लेकर आ रहा है. आपकी मेहनत और कार्यशैली आपको सफलता दिलाएगी. जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें उन्नति के अवसर मिलेंगे. इनका लाभ अवश्य उठाएं. व्यापार करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी. यदि आप बिजनेस में थोड़ा और समय और ध्यान लगाएंगे तो लाभ कई गुना बढ़ेगा.

मीन राशि

इस सप्ताह मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी. जो लोग नौकरी करते हैं, उनके करियर में उन्नति के संकेत हैं. अपने कार्य समय पर पूर्ण करें और निर्धारित लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान दें. बिजनेस करने वालों के लिए भी यह आगे बढ़ने का समय है. यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहें तो सोमवार या बृहस्पतिवार का दिन शुभ रहेगा.

---- समाप्त ----