Diwali 2025: दिवाली की रात में करें ये महाउपाय, धन-दौलत से जेंबे भर देंगी मां लक्ष्मी

Diwali 2025: दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर यानी आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ता है. यह त्योहार खुशियों और मेलजोल का प्रतीक है, जिसमें लोग एक-दूसरे को उपहार देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, दिवाली की रात मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और इस रात कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि और धन की प्राप्ति हो सकती है.

1. हल्दी गांठ का उपाय

दिवाली की रात गणेश जी को हल्दी की दो गांठ अर्पित करें और उन्हें रातभर उनके समक्ष रखें. अगले दिन सुबह इन हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रखें. इससे आपके आने वाले साल में धन की बचत होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

2. कपूर और लौंग का उपाय

दिवाली की रात पूजा के बाद कपूर पर दो लौंग रखकर जलाएं. ऐसा तीन बार करें और पूरे घर में उस धुएं को फैलने दें. कपूर की खुशबू और लौंग की शक्ति से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है. इस उपाय से घर का वातावरण शुद्ध और शांत रहता है. साथ ही, इससे घर में धन की ऊर्जा बढ़ती है और मां लक्ष्मी का स्थायी वास माना जाता है.

3. लाल रूमाल में धनिया के दाने

इस उपाय के लिए दिवाली की रात सूखे धनिया के कुछ दाने लें. उन्हें लाल रंग के नए रूमाल में बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें. अगले दिन पूजा के बाद इस रूमाल को तिजोरी या अलमारी में रख दें. ये उपाय धन की स्थिरता और कारोबार में वृद्धि लाता है. कहा जाता है कि धनिया के दानों में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए ये उपाय सालभर घर में बरकत बनाए रखता है.

4. लक्ष्मी मां के चरणों का प्रतीक बनाएं

घर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर छोटे-छोटे चरणचिह्न बनाएं. इन्हें लाल रंग, चावल के आटे या हल्दी-कुंकुम से बनाना शुभ होता है. यह संकेत देता है कि मां लक्ष्मी आपके घर प्रवेश कर रही हैं. कहा जाता है कि जो घर साफ-सुथरा और सुगंधित होता है, वहां देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है. ये उपाय सुख, समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द लाने वाला होता है.

5. पीपल के पत्ते का उपाय

रात को पीपल के तीन ताजे पत्ते लें. हर पत्ते पर थोड़ा कपूर रखें और 'ऊं श्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार जाप करते हुए जलाएं. इस उपाय से जीवन में रुके हुए धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक संकट धीरे-धीरे दूर होते हैं. पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इससे की गई साधना अत्यंत फलदायी होती है.

दीपावली के दिन उधार का लेन-देन न करें

दिवाली के दिन उधार का लेनदेन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे धन आगमन की कामना करते हैं. दिवाली के दिन अगर कर्ज लेंगे तो सालभर कर्ज लेना पड़ सकता है.

