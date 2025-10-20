Diwali 2025 Shani Vakri: दिवाली पर वर्षों बाद शनि रहेंगे वक्री, इन राशियों को प्राप्त होगा शनिदेव का आशीर्वाद

Diwali 2025 Shani Vakri: दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर यानी आज मनाया जाएगा. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यह एक विशेष दिन है क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे. इस बार दिवाली पर शनि भी वक्री रहेंगे. ये दुर्लभ संयोग है, जो लगभग 500 साल बाद हो रहा है. ज्योतिषियों के अनुसार, यह संयोग दिवाली को और भी खास बना रहा है.

ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मों के देवता माना जाता है, जो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं. शनि की वक्री चाल का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है, और यह प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है. जब शनि वक्री होते हैं, तो उनकी गति धीमी हो जाती है और इसका गहरा प्रभाव लोगों के जीवन पर दिखाई देता है.

1. मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए शनि की वक्री चाल करियर और बिजनेस में नई ऊंचाइयां दिलाने वाली साबित हो सकती है. लंबे समय से अटके हुए काम इस दौरान पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं. बिजनेस में साझेदारी से लाभ होगा. नई योजनाओं से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. परिवार में भी सम्मान और मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

2. मकर

मकर राशि के जातकों को शनि वक्री होने से शिक्षा और करियर में बेहतरीन मौके मिल सकते हैं. जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा. नई नौकरी के अवसर सामने आ सकते हैं. विदेश जाने की योजनाएं पूरी हो सकती हैं. आर्थिक मोर्चे पर भी अचानक धन लाभ संभव है. परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

Advertisement

3. कुंभ

कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है, इसलिए जब शनि वक्री होंगे तो यहां विशेष लाभ मिलेगा. जातकों के जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उनके साथ सफलता भी मिलेगी. करियर में अचानक बड़े मौके हाथ लग सकते हैं. इस समय निवेश से लाभ मिलेगा. समाज में मान-सम्मान की वृद्धि होगी. परिवार में भी खुशियों का माहौल बनेगा.

---- समाप्त ----