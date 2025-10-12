scorecardresearch
 

Feedback

Diwali 2025: नरक चतुर्दशी पर भूलकर भी न करें ये गलती! जानें यम दीपक जलाने का सही तरीका

Narak Chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है. यह पर्व दीपावली से एक दिन पहले, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था.

Advertisement
X
यमराज का दीपक जलाते समय रखें खास ध्यान (Photo: AI Generated)
यमराज का दीपक जलाते समय रखें खास ध्यान (Photo: AI Generated)

दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है. इसे दिवाली का अहम हिस्सा माना जाता है. इस दिन यम देवता की पूजा की जाती है. ऐसा करने से मृत्यु का भय कम होता है और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है. इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपक जलाने का विशेष महत्व है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन यम दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है. 

यम दीपक जलाने के नियम 

नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपक जलाते समय दिशा का खास ध्यान रखना जरूरी होता है. इसके अलावा दीपक का चुनाव भी खास तरीके से करना चाहिए. गेहूं के आंटे का दीपक या मिट्टी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है, और यह चौमुखी होना चाहिए. इसके अलावा दिशा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. यम दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है. दीपक में सरसों का तेल ही डालें और चार बत्तियां लगाएं. यह चार बत्तियां जीवन के चार दिशाओं में प्रकाश फैलाने का प्रतीक हैं. दीपक जलाने के बाद उसे घर के सभी कोनों में घुमाएं, ताकि हर स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा पहुंचे. 

सम्बंधित ख़बरें

Diwali 2025 fancy light
दिवाली पर घर लगेगा लग्जरी हाउस, 300 रुपये स्टार्ट हैं लेजर प्रोजेक्टर लाइट  
Amazon Sale
Amazon दिवाली सेल में बंपर ऑफर, HP से Acer तक, लैपटॉप पर मिल रही धांसू डील 
दिल्ली की पीआर कंपनी ने दिवाली पर कर्मचारियों को 9 दिन की छुट्टी देकर सबका दिल जीत लिया. (Photo: AI Generated)
दिल्ली की एक कंपनी ने दिवाली पर दी 9 दिन की छुट्टी, कहा– त्योहार पर काम नहीं, आराम करो 
Dheerendra Shastri: We will make India a Hindu nation.
'दूसरों के त्योहार पर ज्ञान क्यों नहीं देते', दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण को लेकर धीरेंद्र शास्त्री का तंज 
Diwali 2025
कार्तिक मास में 2 अमावस्या! 20 या 21 अक्टूबर, जानें किस दिन मनाई जाएगी दिवाली 

अंत में दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रख दें. माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रह जाती है. 

Advertisement

कब है नरक चतुर्दशी ? 

इस बार दिवाली  20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इससे ठीक एक दिन पहले यानी 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी. नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है. इस साल चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर होगी और इसका समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर होगा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement