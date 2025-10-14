scorecardresearch
 

Diwali Grah Gochar 2025: 100 साल बाद दिवाली पर बनेगा हंस महापुरुष राजयोग! इन राशियों को होगा लाभ

Diwali Grah Gochar 2025: इस बार दिवाली पर हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो कई राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है. इस दुर्लभ योग के प्रभाव से कुछ राशियों की किस्मत चमक उठेगी. तो चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

दिवाली पर बनेगा हंस महापुरुष राजयोग (Photo: ITG)
Diwali Grah Gochar 2025: इस बार दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जाएगा. हर साल यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार की दिवाली बहुत ही खास मानी जा रही है. दरअसल, दिवाली पर इस बार विशेष योग का निर्माण हो रहा है, जो कि पूरे 100 साल बाद बन रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 18 अक्टूबर को गुरु अपनी ही उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे वह हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे. 

ज्योतिष शास्त्र में हंस महापुरुष राजयोग एक शक्तिशाली योग कहलाता है. इस योग का निर्माण तब होता है जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं. इस योग के बनने से जातक को अपार धन, प्रतिष्ठा और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. तो आइए जानते हैं कि दिवाली पर हंस महापुरुष राजयोग के बनने से किन राशियों को फायदा होगा. 

1. कर्क

हंस महापुरुष राजयोग कर्क राशि वालों के लग्न भाव में बनेगा. यह योग करियर और आर्थिक रूप से बेहद शुभ रहने वाला है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. परिवार के किसी सदस्य से सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे. सेहत में सुधार होगा. मानसिक तनाव कम होगा.

2. तुला

हंस महापुरुष राजयोग तुला राशि वालों के दशम भाव में बनेगा. यह योग तुला राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा. कार्यक्षेत्र में बड़े अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन में वृद्धि प्राप्त हो सकती है. जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें मुनाफा होगा. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. 

3. वृश्चिक 

हंस महापुरुष राजयोग वृश्चिक राशि वालों के नवम भाव में बनेगा. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. करियर में मजबूती मिलेगी. शुभ समाचार मिलेंगे. धन लाभ के योग बन रहे हैं. नई संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे. रुका हुआ धन वापस मिलेगा. 

