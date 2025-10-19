scorecardresearch
 

Diwali 2025: दिवाली पर बनेगा महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों पर बरसाएंगी मां लक्ष्मी अपनी कृपा

Diwali 2025: इस साल की दिवाली बेहद खास रहने वाली है क्योंकि कई सालों बाद इस दिन बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है. जब चंद्रमा और मंगल तुला राशि में साथ होंगे. यह दुर्लभ स्थिति महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेगी, जो कई राशियों के भाग्य को चमकाने वाली है.

दिवाली पर बनेगा महालक्ष्मी राजयोग (Photo: AI Generated)
Diwali 2025: इस साल दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर 2025, सोमवार के दिन मनाया जाएगा. इस विशेष दिन पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है. ज्योतिषियों के अनुसार, दिवाली का पर्व इस बार बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि करीब 100 साल बाद दिवाली के दिन तुला राशि में चंद्रमा मंगल की युति होने जा रही है, जिससे महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा. ज्योतिष जानकारों के अनुसार, महालक्ष्मी राजयोग जैसे दुर्लभ संयोग से जातकों के जीवन में धन, यश और सौभाग्य की प्राप्ति होगी. तो चलिए जानते हैं कि दिवाली पर बनने जा रहे महालक्ष्मी राजयोग से किन राशियों की किस्मत पलटने वाली है. 

1. कर्क

इस दिवाली महालक्ष्मी राजयोग आपके लिए धन वृद्धि और नए अवसरों के संकेत लेकर आया है. नौकरीपेशा लोगों को अचानक बोनस या सैलरी बढ़ने की खबर मिल सकती है. व्यापारियों के लिए पुराने निवेश से लाभ की संभावना है. घर में किसी शुभ कार्य का योग बन रहा है. रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी. पुराने मतभेद दूर होंगे. इस दिवाली मां लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें, आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

2. मकर

मकर राशि वालों के लिए यह दिवाली लाभ और मान-सम्मान लेकर आएगी. जो लोग सरकारी नौकरी या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा. नई साझेदारी में लाभ मिलेगा. लक्ष्मी पूजन के समय सफेद वस्त्र धारण करें, इससे आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ेगा.

3. कन्या

महालक्ष्मी राजयोग से कन्या राशि वालों को नए स्रोतों से धन प्राप्ति का योग बन रहा है. जो लोग बिजनेसकरते हैं, उन्हें विदेशी ग्राहकों से लाभ मिलेगा. जीवनसाथी का भाग्य भी आपकी प्रगति में सहायक रहेगा. मानसिक शांति के लिए इस दिन काले तिल का दीपक जलाएं. साथ ही अपने घर के उत्तर दिशा में शंख रखें, धन वृद्धि के द्वार खुलेंगे.

क्या होता है महालक्ष्मी राजयोग?

यह योग चंद्र और मंगल की युति से बनता है. महालक्ष्मी राजयोग एक बहुत ही शुभ योग है, जो व्यक्ति को अपार धन, सुख, समृद्धि, मान-सम्मान और सफलता प्रदान करता है. जिन लोगों की कुंडली में यह योग बनता है, उनका जीवन सुख-सुविधाओं से भरपूर होता है और उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती.

