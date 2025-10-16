Diwali 2025: मां लक्ष्मी के घर आने पर दिखते हैं ये 5 शुभ संकेत, दिवाली पर न करें इग्नोर

Diwali 2025: हर साल कार्तिक अमावस्या पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. कहते हैं कि दिवाली की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और हमें आशीर्वाद देने घर आती हैं. इसलिए लोग पहले से घरों की साफ-सफाई करना शुरू कर देते हैं. इस दिन घर की चौखट पर दीप जलाकर भी देवी लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है. लेकिन ज्योतिषविद ऐसा मानते हैं कि देवी लक्ष्मी के घर आने से पहले ही आदमी को कुछ खास संकेत दिखने लग जाते हैं. दिवाली जैसे शुभ त्योहार पर ऐसे संकेतों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए.

उल्लू

शास्त्रों में उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन बताया गया है. कहते हैं कि दिवाली की रात अगर आपको घर के आस-पास उल्लू दिखाई दे जाए तो समझ लें मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होने वाला है.

अचानक धन में वृद्धि

अगर आपके धनधान्य यानी बैंक-बैलेंस में अचानक से वृद्धि होने लगे तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं. जब आदमी कर्ज मुक्त हो जाए या फिर उसके खर्चों में अचानक से कमी आने लगे तो इसे भी लक्ष्मी के घर में वास करने का संकेत समझा जाता है.

रोजगार में उन्नति

अगर किसी व्यक्ति का ठप व्यापार चल पड़े. या फिर नौकरी-रोजगार में अपेक्षा से अधिक उन्नति हो जाए तो इसे भी देवी लक्ष्मी के घर में वास करने का संकेत समझा जाता है.

तुलसी और मनीप्लांट

ज्योतिषविद कहते हैं कि अगर किसी घर में तुलसी, मनीप्लांट या जेड प्लांट जैसे पौधे अचानक से फलने-फूलने लगे तो यह देवी लक्ष्मी के घर में वास करने का संकेत हो सकते हैं. यह इशारा है कि देवी लक्ष्मी आपके घर में उपस्थित हैं.

घर के आस-पास सुगंध

ज्योतिषविद ये भी मानते हैं कि अगर आपको घर के आस-पास खुशबू या सुगंध महसूस होने लगे तो ये मां लक्ष्मी के आस-पास या घर में होने का संकेत हो सकता है.

ज्योतिषविदों के अनुसार, जिस घर में लोग नियमित रूप से कनक धारा स्तोत्र या श्रीसूक्त का पाठ करते हैं, वहां देवी लक्ष्मी जरूर निवास करती हैं. देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन उनकी नियमित पूजा करनी चाहिए. शाम के वक्त मां लक्ष्मी और तुलसी के समक्ष दीपक जलाना चाहिए. इसके बाद चीनी, चावल, आटा, दूध, दही या किसी सफेद चीज का दान करना चाहिए.

