Diwali 2025: सालों बाद इन संयोगों में मनेगी दिवाली, 3 राशियों की खुलने वाली है किस्मत

Diwali 2025: कई सालों बाद इस दिवाली पर वैभव लक्ष्मी राजयोग बनने वाला है. इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. लेकिन ऐसी तीन राशियां हैं जिनपर इसका बेहद शुभ प्रभाव पड़ेगा. जानते हैं वो तीन राशियां कौन सी हैं.

दिवाली पर वैभव लक्ष्मी राजयोग (Photo: Pexels)
Diwali 2025: वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब ग्रह अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर नई राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसका असर सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई देता है. इस वर्ष दीपावली के अवसर पर कई सालों बाद दुर्लभ और शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. इनका प्रभाव हर राशि के जातकों पर पड़ेगा. इस बार दीपावली के दिन विशेष रूप से वैभव लक्ष्मी राज योग बन रहा है. इस दिन चंद्रमा और शुक्र का मिलन कन्या राशि में होगा, जो संपन्नता, सौभाग्य और समृद्धि का संकेत दे रहा है. इस योग का असर 3 राशियों के जातकों पर विशेष रूप से होगा, जानते हैं वो राशियां कौन सी हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए इस बार की दीपावली बेहद शुभ साबित हो सकती है. वैभव लक्ष्मी राज योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. व्यापार और कारोबार में जबरदस्त वृद्धि होगी, नई डील या साझेदारी हाथ लग सकती है, जिससे लाभ के अवसर कई गुना बढ़ जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय तरक्की और सम्मान पाने वाला रहेगा. माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से धन का आगमन होगा .पुराने रुके हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं. परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होंगे. वैवाहिक जीवन में सौहार्द रहेगा. 

मीन राशि

वैभव लक्ष्मी राज योग का सीधा प्रभाव मीन राशि वालों के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता पर दिखाई देगा. लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे.आपको अपने परिश्रम का फल प्राप्त होगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और आपसी समझ और अधिक गहरी होगी. शादीशुदा जातकों के रिश्तों में मधुरता और सहयोग बढ़ेगा, जिससे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी. वहीं अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं . 

आर्थिक दृष्टि से भी यह समय स्थिरता और उन्नति का संकेत दे रहा है. धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं, साथ ही निवेश के लिए भी यह अवधि अनुकूल रहेगी. स्वास्थ्य के मोर्चे पर राहत मिलेगी. पुरानी बीमारियों या मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा.  


मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए इस दीपावली का समय विशेष रूप से सौभाग्य और सफलता लेकर आने वाला है. वैभव लक्ष्मी राजयोग का निर्माण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करेगा. गोचर कुंडली में भाग्य स्थान पर यह योग बनने से किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे. करियर के क्षेत्र में नई उपलब्धियां और पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा लोग नई जिम्मेदारियां संभालने या प्रमोशन पाने के योग में होंगे, जबकि व्यवसायियों के लिए व्यापार में वृद्धि और लाभ के नए मार्ग खुलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर बढ़ेगी, निवेश और नए प्रोजेक्ट्स लाभदायक साबित होंगे. धार्मिक और मांगलिक यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं. 

