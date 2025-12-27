Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 दिसंबर 2025: आज 27 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 27 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त
तिथि
सप्तमी - 01:09 पी एम तक
नक्षत्र
पूर्व भाद्रपद - 09:09 ए एम तक
योग
व्यतीपात - 12:22 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:12 ए एम
सूर्यास्त- 05:32 पी एम
चन्द्रोदय- 11:49 ए एम
चन्द्रास्त- 12:24 ए एम, दिसम्बर 28
अशुभ काल
राहुकाल- 09:47 ए एम से 11:05 ए एम
यमगण्ड- 01:40 पी एम से 02:57 पी एम
गुलिक- 07:12 ए एम से 08:30 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:02 पी एम से 12:43 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:23 ए एम से 06:18 ए एम
शुभ योग
त्रिपुष्कर योग- 07:12 ए एम से 09:09 ए एम