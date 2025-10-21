scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 अक्टूबर 2025: आज 21 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 21 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 21 अक्टूबर 2025

पंचांग- 21 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
अमावस्या - 05:54 पी एम तक
प्रतिपदा

नक्षत्र
चित्रा - 10:59 पी एम तक
स्वाती

योग 
विष्कम्भ - 03:17 ए एम, अक्टूबर 22 तक
प्रीति

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:26 ए एम
सूर्यास्त- 05:45 पी एम 
चन्द्रोदय- चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त- 05:29 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 02:55 पी एम से 04:20 पी एम
यमगण्ड- 09:16 ए एम से 10:40 ए एम
गुलिक- 12:05 पी एम से 01:30 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:28 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:44 ए एम से 05:35 ए एम

