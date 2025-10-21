Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 अक्टूबर 2025: आज 21 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 21 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
अमावस्या - 05:54 पी एम तक
प्रतिपदा
नक्षत्र
चित्रा - 10:59 पी एम तक
स्वाती
योग
विष्कम्भ - 03:17 ए एम, अक्टूबर 22 तक
प्रीति
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:26 ए एम
सूर्यास्त- 05:45 पी एम
चन्द्रोदय- चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त- 05:29 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 02:55 पी एम से 04:20 पी एम
यमगण्ड- 09:16 ए एम से 10:40 ए एम
गुलिक- 12:05 पी एम से 01:30 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:28 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:44 ए एम से 05:35 ए एम