Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 19 अक्टूबर 2025: आज 19 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 19 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
कार्तिक - पूर्णिमान्त
आश्विन - अमान्त
तिथि
त्रयोदशी - 01:51 पी एम तक
नक्षत्र
उत्तराफाल्गुनी - 05:49 पी एम तक
योग
इन्द्र - 02:05 ए एम, अक्टूबर 20 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:24 ए एम
सूर्यास्त- 05:48 पी एम
चन्द्रोदय- 05:13 ए एम, अक्टूबर 20
चन्द्रास्त- 04:06 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 09:15 ए एम से 10:40 ए एम
यमगण्ड- 01:32 पी एम से 02:57 पी एम
गुलिक- 06:24 ए एम से 07:49 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:29 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:43 ए एम से 05:33 ए एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- पूरे दिन
अमृत सिद्धि योग- 05:49 पी एम से 06:25 ए एम, अक्टूबर 20