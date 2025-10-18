Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 अक्टूबर 2025: आज 18 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

scorecardresearch
 

आज का पंचांग, 18 अक्टूबर 2025

Aaj 18 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 18 अक्टूबर 2025 

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
कार्तिक - पूर्णिमान्त
आश्विन - अमान्त

तिथि 
द्वादशी - 12:18 पी एम तक

नक्षत्र
पूर्वाफाल्गुनी - 03:41 पी एम तक

योग 
ब्रह्म - 01:48 ए एम, अक्टूबर 19 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:24 ए एम
सूर्यास्त- 05:48 पी एम 
चन्द्रोदय- 04:19 ए एम, अक्टूबर 19
चन्द्रास्त- 04:06 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 09:15 ए एम से 10:40 ए एम
यमगण्ड- 01:32 पी एम से 02:57 पी एम
गुलिक- 06:24 ए एम से 07:49 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:29 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:43 ए एम से 05:33 ए एम

---- समाप्त ----
