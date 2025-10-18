Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 अक्टूबर 2025: आज 18 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 18 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

कार्तिक - पूर्णिमान्त

आश्विन - अमान्त

तिथि

द्वादशी - 12:18 पी एम तक

नक्षत्र

पूर्वाफाल्गुनी - 03:41 पी एम तक

योग

ब्रह्म - 01:48 ए एम, अक्टूबर 19 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:24 ए एम

सूर्यास्त- 05:48 पी एम

चन्द्रोदय- 04:19 ए एम, अक्टूबर 19

चन्द्रास्त- 04:06 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल- 09:15 ए एम से 10:40 ए एम

यमगण्ड- 01:32 पी एम से 02:57 पी एम

गुलिक- 06:24 ए एम से 07:49 ए एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:29 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:43 ए एम से 05:33 ए एम

---- समाप्त ----