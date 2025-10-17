Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 अक्टूबर 2025: आज 17 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 17 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

कार्तिक - पूर्णिमान्त

आश्विन - अमान्त

तिथि

दशमी - 10:35 ए एम तक

एकादशी

नक्षत्र

अश्लेशा - 12:42 पी एम तक

मघा

योग

शुभ - 02:11 ए एम, अक्टूबर 17 तक

शुक्ल

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:22 ए एम

सूर्यास्त- 05:50 पी एम

चन्द्रोदय- 02:28 ए एम, अक्टूबर 17

चन्द्रास्त- 03:08 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल- 01:32 पी एम से 02:58 पी एम

यमगण्ड- 06:22 ए एम से 07:48 ए एम

गुलिक- 09:14 ए एम से 10:40 ए एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:29 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:42 ए एम से 05:32 ए एम

---- समाप्त ----