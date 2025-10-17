scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 अक्टूबर 2025: आज 17 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 17 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 17 अक्टूबर 2025

X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 17 अक्टूबर 2025 

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
कार्तिक - पूर्णिमान्त
आश्विन - अमान्त

तिथि 
दशमी - 10:35 ए एम तक
एकादशी

नक्षत्र
अश्लेशा - 12:42 पी एम तक
मघा

योग 
शुभ - 02:11 ए एम, अक्टूबर 17 तक
शुक्ल

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:22 ए एम
सूर्यास्त- 05:50 पी एम 
चन्द्रोदय- 02:28 ए एम, अक्टूबर 17
चन्द्रास्त- 03:08 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 01:32 पी एम से 02:58 पी एम
यमगण्ड- 06:22 ए एम से 07:48 ए एम
गुलिक- 09:14 ए एम से 10:40 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:29 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:42 ए एम से 05:32 ए एम

---- समाप्त ----
