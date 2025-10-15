Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 अक्टूबर 2025: आज 15 अक्टूबर का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 15 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- आश्विन

तिथि

कृष्ण पक्ष नवमी - 10:33 ए एम तक

नक्षत्र

पुष्य - 12:00 पी एम तक

योग

साध्य - 02:57 ए एम, अक्टूबर 16 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:22 AM

सूर्यास्त- 5:51 PM

चन्द्रोदय- 01:28 AM, अक्टूबर 16

चन्द्रास्त-02:33 PM

अशुभ काल

राहू- 12:07 पी एम से 01:33 पी एम

यम गण्ड- 07:48 ए एम से 09:14 ए एम

गुलिक- 10:40 ए एम से 12:07 पी एम

दुर्मुहूर्त- 11:44 ए एम से 12:30 पी एम

वर्ज्यम्- 01:10 ए एम, अक्टूबर 16 से 02:49 ए एम, अक्टूबर 16

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त-04:42 ए एम से 05:32 ए एम

---- समाप्त ----