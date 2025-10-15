scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 अक्टूबर 2025: आज 15 अक्टूबर का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 15 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

पंचांग- 15 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन

तिथि
कृष्ण पक्ष नवमी - 10:33 ए एम तक

नक्षत्र
पुष्य - 12:00 पी एम तक

योग
साध्य - 02:57 ए एम, अक्टूबर 16 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:22 AM
सूर्यास्त- 5:51 PM
चन्द्रोदय- 01:28 AM, अक्टूबर 16
चन्द्रास्त-02:33 PM

अशुभ काल
राहू- 12:07 पी एम से 01:33 पी एम
यम गण्ड- 07:48 ए एम से 09:14 ए एम
गुलिक- 10:40 ए एम से 12:07 पी एम
दुर्मुहूर्त- 11:44 ए एम से 12:30 पी एम
वर्ज्यम्- 01:10 ए एम, अक्टूबर 16 से 02:49 ए एम, अक्टूबर 16

शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त-04:42 ए एम से 05:32 ए एम 

---- समाप्त ----
