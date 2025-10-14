scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 अक्टूबर 2025: आज 14 अक्टूबर का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 14 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

aaj_ka_panchang horoscope
पंचांग- 14 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन

तिथि
कृष्ण पक्ष अष्टमी- अक्टूबर 13 12:24 PM- अक्टूबर 14 11:09 AM

नक्षत्र
पुनर्वसु- अक्टूबर 13 12:27 PM- अक्टूबर 14 11:54 AM

योग
सिद्ध- अक्टूबर 14 05:55 AM- अक्टूबर 15 04:11 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:21 AM
सूर्यास्त- 5:52 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 15 12:25 AM
चन्द्रास्त- 1:52 PM

अशुभ काल
राहू- 3:00 PM- 4:26 PM
यम गण्ड- 9:14 AM- 10:40 AM
गुलिक- 1207 PM- 1:33 PM
दुर्मुहूर्त- 8:39 AM- 09:26 PM, 10:52 PM- 11:42 PM
वर्ज्यम्- 7:56 PM- 09:32 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:49 AM- 12:36 PM
अमृत काल- 09:33 AM से 11:07 AM, 05:34 AM, अक्टूबर 15 से 07:10 AM, अक्टूबर 15
ब्रह्म मुहूर्त- 04:50 AM- 05:38 AM

---- समाप्त ----
