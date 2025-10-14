Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 अक्टूबर 2025: आज 14 अक्टूबर का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 14 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- आश्विन

तिथि

कृष्ण पक्ष अष्टमी- अक्टूबर 13 12:24 PM- अक्टूबर 14 11:09 AM

नक्षत्र

पुनर्वसु- अक्टूबर 13 12:27 PM- अक्टूबर 14 11:54 AM

योग

सिद्ध- अक्टूबर 14 05:55 AM- अक्टूबर 15 04:11 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:21 AM

सूर्यास्त- 5:52 PM

चन्द्रोदय- अक्टूबर 15 12:25 AM

चन्द्रास्त- 1:52 PM

अशुभ काल

राहू- 3:00 PM- 4:26 PM

यम गण्ड- 9:14 AM- 10:40 AM

गुलिक- 1207 PM- 1:33 PM

दुर्मुहूर्त- 8:39 AM- 09:26 PM, 10:52 PM- 11:42 PM

वर्ज्यम्- 7:56 PM- 09:32 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:49 AM- 12:36 PM

अमृत काल- 09:33 AM से 11:07 AM, 05:34 AM, अक्टूबर 15 से 07:10 AM, अक्टूबर 15

ब्रह्म मुहूर्त- 04:50 AM- 05:38 AM

---- समाप्त ----