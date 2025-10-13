Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 अक्टूबर 2025: आज 13 अक्टूबर का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 13 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- आश्विन

तिथि

कृष्ण पक्ष सप्तमी- अक्टूबर 12 02:17 PM- अक्टूबर 13 12:24 PM

कृष्ण पक्ष अष्टमी- अक्टूबर 13 12:24 PM- अक्टूबर 14 11:09 AM

नक्षत्र

आद्रा- अक्टूबर 12 01:36 PM- अक्टूबर 13 12:26 PM

पुनर्वसु- अक्टूबर 13 12:27 PM- अक्टूबर 14 11:54 AM

योग

परिघ- अक्टूबर 12 10:55 AM- अक्टूबर 13 08:10 AM

शिव- अक्टूबर 13 08:10 AM- अक्टूबर 14 05:55 AM

सिद्ध- अक्टूबर 14 05:55 AM- अक्टूबर 15 04:11 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:26 AM

सूर्यास्त- 5:59 PM

चन्द्रोदय- अक्टूबर 13 11:40 PM

चन्द्रास्त- अक्टूबर 13 12:54 PM

अशुभ काल

राहू- 7:53 AM- 9:19 AM

यम गण्ड- 10:46 AM- 12:13 PM

गुलिक- 1:39 PM- 3:06 PM

दुर्मुहूर्त- 12:36 PM- 01:22 PM, 02:54 PM- 03:40 PM

वर्ज्यम्- 12:11 AM- 01:45 AM

Advertisement

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:49 AM- 12:36 PM

अमृत काल- None

ब्रह्म मुहूर्त- 04:50 AM- 05:38 AM

---- समाप्त ----