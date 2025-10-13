Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 अक्टूबर 2025: आज 13 अक्टूबर का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 13 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन
तिथि
कृष्ण पक्ष सप्तमी- अक्टूबर 12 02:17 PM- अक्टूबर 13 12:24 PM
कृष्ण पक्ष अष्टमी- अक्टूबर 13 12:24 PM- अक्टूबर 14 11:09 AM
नक्षत्र
आद्रा- अक्टूबर 12 01:36 PM- अक्टूबर 13 12:26 PM
पुनर्वसु- अक्टूबर 13 12:27 PM- अक्टूबर 14 11:54 AM
योग
परिघ- अक्टूबर 12 10:55 AM- अक्टूबर 13 08:10 AM
शिव- अक्टूबर 13 08:10 AM- अक्टूबर 14 05:55 AM
सिद्ध- अक्टूबर 14 05:55 AM- अक्टूबर 15 04:11 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:26 AM
सूर्यास्त- 5:59 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 13 11:40 PM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 13 12:54 PM
अशुभ काल
राहू- 7:53 AM- 9:19 AM
यम गण्ड- 10:46 AM- 12:13 PM
गुलिक- 1:39 PM- 3:06 PM
दुर्मुहूर्त- 12:36 PM- 01:22 PM, 02:54 PM- 03:40 PM
वर्ज्यम्- 12:11 AM- 01:45 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:49 AM- 12:36 PM
अमृत काल- None
ब्रह्म मुहूर्त- 04:50 AM- 05:38 AM