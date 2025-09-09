क्यों खास है आज की तारीख? '999' के महासंयोग से ज्योतिषविद ने दी सतर्क रहने की सलाह

आज 9 सितंबर 2025 है. अंक ज्योतिष के लिहाज से इस तारीख को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है. इस तिथि का मूलांक 9 (9+9+2+0+2+5=27→ 2+7=9) है और ये तारीख एक बड़ा दुर्लभ संयोग लेकर आई है. इस तिथि पर दिन मंगलवार लग रहा है और मंगल का मूलांक 9 है. वर्ष 2025 का मूलांक भी 9 है और इसके स्वामी मंगल हैं. इस प्रकार देखा जाए तो आज 999 का महासंयोग बन रहा है.

ऐसे में ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुणेश कुमार शर्मा के मुताबिक, 9 सितंबर 2025 को मंगल ग्रह की ऊर्जा अधिक सक्रिय रहेगी. जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर या अशुभ स्थिति में है, उन्हें शारीरिक, मानसिक या आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

ज्योतिषविद ने यह भी बताया कि 2025 मंगल का साल है. ऐसे में इस वर्ष सेहत, कामकाज, करियर और रिश्तों में कुछ उतार-चढ़ाव की समस्या हो सकता है. ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, शक्ति, युद्ध, रक्त और भूमि से जुड़ा होता है. इसी वजह से इस साल कई देशों और क्षेत्रों में लड़ाई-झगड़े, प्राकृतिक आपदाओं या अनहोनी की खबरें सुनने को मिल रही हैं.

9 सितंबर 2025 को बरतें ये सावधानियां

1. घर से अकेले बाहर न निकलें. कोई जोखिमभरा काम न करें.

2. किसी से झगड़ा या विवाद न करें. दूसरों के झगड़ों में पड़ने से बचें.

3. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. जल्दबाजी में किया गया कार्य आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है.

4. सेहत और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

5. किसी से उधार पैसों का लेन-देन न करें. उधार और कर्ज से दूर ही रहें.

7. निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय फिलहाल टाल दें. प्रॉपर्टी के मामले में कोई बड़ी डील करने से बचें.

8. घर में नुकीली या धारदार चीजें खरीदकर लाने से बचें.

9.अत्यधिक तामसिक या भारी भोजन करने से बचें.

10. जिन लोगों की कुंडल में मंगल कमजोर है, वो विशेष रूप से सावधानी बरतें

पंडित अरुणेश कुमार के मुताबिक, 9 सितंबर 2025 को उचित सावधानी और उपाय अपनाकर आप मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

1. हनुमान जी की पूजा करें: विशेष रूप से मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

2. लाल रंग का दान: लाल वस्त्र, लाल फल या लाल वस्तुएं गरीब लोगों को दान करें.

3. मंगल मंत्र का जाप: “ॐ अंगारकाय नमः” का जाप करें.4. व्यायाम करें: योग, प्राणायाम और हल्की कसरत करें.

5. अंक शास्त्र उपाय: यदि आपकी जन्मकुंडली में मंगल अशुभ है या आपका मूलांक 9, 18 या 27 है तो मंदिर में लाल फूलों का दान करें.

