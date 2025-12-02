21 दिन में चमकेगा भाग्य! जानें 369 का जादुई नंबर आदमी को कैसे बना सकता है कामयाब

जीवन में हर इंसान की कुछ ना कुछ ख्वाहिशें जरूर रहती हैं. इन्हें पूरा करने के लिए वो दिन-रात कोशिश करते हैं. लेकिन फिर भी अक्सर ऐसी ख्वाहिशें अधूरी ही रह जाती हैं. ऐसे में निराश लोग या तो प्रयास करना ही छोड़ देते हैं. या फिर उसे गलत ढंग से पाने की कोशिश करते हैं. टैरो कार्ड रीडर सुनिधि मेहरा नारंग ने एक ऐसी तकनीक बताई है जिसे नियमित रूप से करने पर जीवन का हर बड़ा लक्ष्य पाया जा सकता है.

इस बारे में ज्योतिष की जानकार '369 टेक्निक' का जिक्र किया है. अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर '369 टेक्निक' क्या है. सुनिधि मेहरा ने बताया कि जिंदगी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए यह तकनीक बेहद कारगर है. इसके परिणाम हर बार अच्छे मिलते हैं. मेहनत और शिद्दत से इस तकनीक का प्रयोग करने वाले कभी असफल नहीं होते हैं.

'369 टेक्निक' में क्या करते हैं?

369 टेक्निक में किसी एक लक्ष्य को आधार बना लें. यह लक्ष्य नौकरी, व्यापार, तनख्व्या, घर, विवाह, वाहन सेहत या परीक्षा आदि किसी से भी जुड़ा हो सकता है. इसके बाद आपको '369 टेक्निक' पर काम करना है. इसके लिए अपने किसी भी लक्ष्य या ख्वाहिश को सुबह नींद से जागते ही तीन बार लिखना है. उदाहरण के लिए अगर वो ख्वाहिश नौकरी से जुड़ी है तो आप लिख सकते हैं कि 'मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल गया है और मैं अपने काम से बहुत खुश हूं.'

इसके बाद शाम को सूर्यास्त के समय इसी वाक्य को छह बार लिखना है. फिर रात को सोने से पहले यही बात आपको नौ बार लिखनी है. ध्यान रहे कि ये वाक्य लिखते समय आपके मन में जज्बा और इरादों का बुलंद होना जरूरी है. कोशिश करें कि ये वाक्य आप सफेद कागज पर लाल पेन से लिखें.

'369 टेक्निक' का प्रयोग कितने दिन करें?

अब सवाल आता है कि आखिर ये प्रयोग हमें कितने दिन करने होगा. ज्योतिषाचार्या ने बताया कि '369 टेक्निक' का प्रयोग हमें उतने ही दिन करना होगा कि उनका जोड़ 3, 6 या 9 बनें. उदाहरण के लिए अगर आप 21 दिन इस तकनीक का प्रयोग करते हैं तो इसका योग 2+1=3 होगा. अगर आपकी ख्वाहिश थोड़ी बड़ी है तो आप 33 दिन यह प्रयोग कर सकते हैं जिसका योग होता है 3+3=6. अगर ख्वाहिश और ज्यादा बड़ी है तो आप 45 दिन यह प्रयोग कर सकते हैं जिसका योग होता है 4+5=9.