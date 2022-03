Mahashivratri 2022 Shubh Muhurat: महाशिवरात्रि आज, जानें- शुभ मुहूर्त और चारों पहर की पूजा का समय, करें ये उपाय

Mahashivratri 2022 Shubh Muhurat: भारत में महाशिवरात्रि के पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है. महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं साथ ही जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है. माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था. वैसे तो हर महीने शिवरात्रि मनाई जाती है लेकिन फाल्गुन मास की चतुर्थी तिथि को आने वाली महाशिवरात्रि का खास महत्व होता है. ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन कुछ उपाय करने से धन, परिवार समेत कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती हैं. आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के इन उपायों के बारे में-

महाशिवरात्रि पूजा का मुहूर्त (Mahashivratri 2022 Puja Muhurat)

महाशिवरात्रि मंगलवार, मार्च 1, 2022 को

निशिता काल पूजा समय - 12:08 Am से 12:58 Am, 02 मार्च

शिवरात्रि पारण समय - 06:45 Am, मार्च 02

महाशिवरात्रि पूजन विधि (Mahashivratri Pujan Vidhi)

महाशिवरात्रि की विधि-विधान से विशेष पूजा रात्रि काल में होती है. हालांकि भक्त चारों प्रहर में से अपनी सुविधानुसार यह पूजन कर सकते हैं. साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है. इस दिन मिट्टी के पात्र या तांबे के लोटे में जल, मिश्री, कच्चा दूध डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए. इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, आंकड़े के फूल, चावल आदि अर्पित करना चाहिए.

चारों पहर की पूजा का मुहूर्त (Mahashivratri char pahar ki puja)

महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की चार पहर की पूजा का विधान है. ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शिवजी को चारों पहर पूजने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. महाशिवरात्रि पर पहले पहर की पूजा मंगलवार को शाम 6.21 से 9.27 बजे तक होगी. फिर रात को 9.27 से 12.33 बजे तक दूसरे पहर की पूजा होगी. इसके बाद बुधवार को रात 12.33 से 3.39 बजे तक तीसरे पहर की पूजा होगा. अंत में रात 3.39 से सुबह 6.45 तक चौथे पहर का पूजन होगा.

महाशिवरात्रि के उपाय (Mahashivratri Ke Upay)

शीघ्र विवाह का उपाय- अगर आपकी लंबे समय से शादी नहीं हो पा रही है या विवाह में कोई ना कोई अड़चने आ रही हैं तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिला हुई दूध चढ़ाएं.

मानसिक शांति के लिए- जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और "ओम नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. इससे मन को शांति मिलेगी.

पितरों को प्रसन्न करने के लिए - शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी.

सुख-समृद्धि के लिए- अगर आप जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन नंदी गाय को हरी घास खिलाएं. इससे आपको काफी फायदा मिलेगा.

संतान प्राप्ति के लिए - महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार उनका जलाभिषेक करें. ऐसा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं.

अच्छी आमदनी के लिए - महाशिवरात्रि के दिन ब्राह्मण की सलाह से पारस के शिवलिंग की स्थापना कर रोजाना पूजा करें. ऐसा करने से घर में आमदनी के योग बनते हैं.

इच्छा पूर्ण करने के लिए - महाशिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवजी को चढ़ाने से सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं.