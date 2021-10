Karwa Chauth 2021: करवा चौथ व्रत कब है? जानें आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद

Karwa Chauth 2021 Moonrise Time: कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं. इस साल करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को रखा जाएगा. ये व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूरा होता है. इसलिए चांद निकलने का व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है. चांद दिखने का समय हर जगह के लिए अलग-अलग होता है. कहीं कुछ समय पहले चांद दिखाई देने लगता है, तो कहीं पर थोड़ा इंतजार भी कराता है. ऐसे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में बता रहे हैं कि वहां चांद किस वक्त दिखाई देगा.

आपके शहर में चांद निकलने का समय (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in your city)

इस बार करवा चौथ पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2021 को शाम 06:55 से लेकर 08:51 तक रहेगा. वहीं करवा चौथ पर चंद्रोदय (Moonrise Time Today) का समय रात 8 बजकर 11 मिनट है, लेकिन अलग-अलग स्थानों के हिसाब से चंद्रोदय का समय भी अलग होता है. यहां देखें शहर, महानगर और राजधानी में चंद्रोदय का सही समय.

24 अक्टूबर 2021, चंद्रोदय का समय

1- दिल्ली: 08 बजकर 08 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Delhi)

2- मुंबई 08 बजकर 47 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Mumbai)

3- बेंगलुरु 08 बजकर 39 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Bengluru)

4- लखनऊ: 07 बजकर 56 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Lucknow)

5- आगरा : 08 बजकर 07 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Agra)

6- अलीगढ़: 08 बजकर 06 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Aligarh)

7- मेरठ 08 बजकर 05 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Meerut)

8- नोएडा 08 बजकर 07 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Noida)

9- गोरखपुर 07 बजकर 47 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Gorakhpur)

10- मथुरा 08 बजकर 08 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Mathura)

11- सहारनपुर 08 बजकर 03 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Saharanpur)

12- बरेली: 07 बजकर 59 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Bareilly)

13- रामपुर : 8 बजे (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Rampur)

14- फर्रुखाबाद: 08 बजकर 1 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Farrukhabad)

15- इटावा : 8 बजकर 05 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Itawah)

16- जौनपुर : 07 बजकर 52 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Jaunpur)

17- कोलकाता: 07 बजकर 36 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Kolkata)

18- जयपुर: 08 बजकर 17 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Jaipur)

19- देहरादून: 8 बजे (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Dehradun)

20- पटना: 07 बजकर 42 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Patna)