Karwa Chauth: देश के कई इलाकों में दिखा करवा चौथ का चांद, दिल्ली में देरी से आया नजर

विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा करती हैं. हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं यह व्रत रखती हैं. आज पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन महिलाओं ने पूरे हर्ष के साथ करवा चौथ का व्रत रखा. वहीं अब करवा चौथ का चांद भी दिख चुका है. चांद दिखने के साथ ही सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत भी अब खोल रही हैं.

करवा चौथ के दिन सूर्योदय के साथ ही व्रत का संकल्प लिया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है. इसके बाद ही महिलाएं कुछ ग्रहण करती हैं. अब देश के कई हिस्सों मे करवा चौथ का चांद दिख चुका है. बिहार के पटना में और चंडीगढ़ में महिलाओं ने चांद देखकर अपना व्रत खोला है.

वहीं पंजाब के अमृतसर में भी महिलाओं ने चांद को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला है. हालांकि दिल्ली के कई हिस्सों में प्रदूषण के कारण चांद देरी से दिखा. वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी चांद का दीदार हुआ. हालांकि स्मॉग के कारण चांद काफी धुंधला दिखा. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी चांद को अर्घ्य देने के बाद महिलाओं ने अपना व्रत खोला.

