'क्या माल लग रही है, मुझे आंख भी मारा...' CNG पंप पर थप्पड़ कांड में बोलीं SDM की पत्नी

भीलवाड़ा के जसवन्तपुरा CNG पंप पर प्रतापगढ़ के एसडीएम छोटू लाल शर्मा और पंप कर्मचारियों के बीच थप्पड़बाजी हुई. एसडीएम ने कर्मचारियों को थप्पड़ मारे, जवाब में एक कर्मचारी ने भी उन्हें थप्पड़ जड़ दिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया. एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के खिलाफ छेड़छाड़ की FIR दर्ज करवाई है.

भीडवाड़ा में CNG पंप पर एसडीएम ने कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया (Photo: ITG)
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अजमेर-भीलवाड़ा एनएच पर जसवन्तपुरा स्थित एक सीएनजी पंप जमकर हंगामा हुआ. मामला प्रतापगढ़ के एसडीएम छोटू लाल शर्मा से जुड़ा है. यह घटना उस समय हुई जब एसडीएम परिवार के साथ पंप पर सीएनजी भरवाने पहुंचे थे. गाड़ी में पहले गैस भरवाने की बात को लेकर पंप के कर्मचारियों और एसडीएम के बीच हाथापाई हो गई. पहले एसडीएम ने कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया इसके बाद कर्मचारी ने भी कई थप्पड़ एसडीएम को जड़ दिए. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही रायला पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया. दोनों पक्षों की मारपीट की जांच जारी है. वीडियो के वायरल होने के बाद एसडीएम छोटू लाल शर्मा फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. यह कोई पहली बार नहीं है जब  छोटू लाल शर्मा विवादों में रहे हैं. उनके नाम पर पहले भी कई घटनाओं की चर्चा रही है.

SDM की पत्नी ने दर्ज करवाई FIR

एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने इस मामले पेट्रोल पंप कर्मचारियों के खिलाफ छेड़छाड़ की FIR दर्ज करवाई है. शिकायत में उन्होंने लिखा कि, पेट्रोल पंप कर्मी ने मुझे आंख मारी, जिससे मेरे पति गुस्से में आ गए और उन्होंने कर्मचारी को डांट लगाई. इसके बाद कर्मचारी हमारी गाड़ी छोड़कर पीछे खड़ी गाड़ी में पेट्रोल भरने लगा और कहा  ‘क्या माल लग रही है’. मेरे पति ने विरोध किया तो तीन लोगों ने हम पर हमला कर दिया. 

सीसीटीवी में दर्ज घटनाक्रम

घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है. एसडीएम छोटू लाल शर्मा पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की सीएनजी भरवाने आए. शुरुआत में पंप कर्मचारियों और एसडीएम के बीच सामान्य बातचीत थी. लेकिन किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस हो गई.

- पहले एसडीएम ने कर्मचारियों को थप्पड़ मारा और धक्का दिया.

- एक कर्मचारी ने प्रतिक्रिया स्वरूप एसडीएम को भी थप्पड़ जड़ दिया.

- इसके बाद एसडीएम की पत्नी वहां पहुंचीं  

यह सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामले ने तेजी से राष्ट्रीय सुर्खियाँ बटोरीं. रायला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया. इन पर मारपीट और विरोध करने का आरोप है. पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है. सीओ रायला ने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच में मारपीट की पुष्टि हुई है, लेकिन पूर्ण जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि घटना में कौन मुख्य रूप से दोषी है.

वीडियो वायरल होने से बढ़ा विवाद

सोशल मीडिया पर वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि विवाद अचानक हाथापाई में बदल गया. लोगों ने वीडियो में एसडीएम की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. वहीं कुछ लोग पंप कर्मचारियों के व्यवहार को भी आलोचना की नज़र से देख रहे हैं.
 

