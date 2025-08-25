Chittorgarh: सांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं और दुकानदारों बीच जमकर हुई मारपीट, Video Viral

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मण्डफिया में श्री सांवलिया सेठ मंदिर परिसर के पास श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु देशभर से दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं. इस दौरान कई लोग प्रसाद सामग्री खरीदने के साथ अपने बैग दुकानदारों के पास रख जाते हैं.

श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच मारपीट

मामला तब बिगड़ा जब एक श्रद्धालु ने दर्शन कर लौटने पर दुकानदार से बैग मांगा, जो कथित तौर पर नहीं मिला. इस पर श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर दुकानदारों ने लाठियों और डंडों से श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

यह मामला मंदिर से मात्र पचास मीटर की दूरी पर स्थित मण्डफिया थाना क्षेत्र में हुआ. हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई. बाद में समझाइश कर मामला शांत कराया गया. स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाती हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

(रिपोर्टर- पीयूष मुंदरा)

---- समाप्त ----