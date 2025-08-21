scorecardresearch
 

बीवी से झगड़ा हुआ तो तेजाब पीने लगा पति... कॉन्स्टेबल बचाने पहुंचा तो झुलस गए हाथ, वर्दी भी जल गई

जैसलमेर में पति-पत्नी के झगड़े के दौरान पति ने तेजाब पीने की कोशिश की. मौके पर पहुंचे कॉन्स्टेबल ने अदम्य साहस दिखाते हुए उसकी जान बचा ली. छीना-झपटी में खीमसिंह के हाथ और वर्दी तेजाब से झुलस गए, फिर भी उन्होंने बोतल छीनकर युवक को अस्पताल पहुंचाया. उनकी सूझबूझ से राधेश्याम की जान बच गई.

कॉन्सटेबल ने बचाई शख्स की जान (Photo: ITG)
राजस्थान में जैसलमेर के चांधन कस्बे में बुधवार को पति-पत्नी के झगड़े में पति ने एकाएक तेजाब उठाया पीने लगा . आत्महत्या की इस कोशिश में मौके पर पहुंचे पुलिस कांस्टेबल द्वारा अदम्य साहस एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी जान पर खेलकर आत्महत्या कर रहे युवक की न केवल जान बचाई बल्कि तेजाब की बोतल की छिना झपटी में उसके खुद के हाथ झुलस गए व उसकी वर्दी भी तेजाब से झुलस गई. लेकिन युवक की जान बच गई.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि बुधवार को चांधन पुलिस चौकी में अभय कमांड केन्द्र जैसलमेर से सूचना मिली कि चांधन गांव में एक पीड़िता के साथ उसका पति मारपीट कर रहा हैं. सूचना पर चांधन चौकी में ड्यूटी कर रहे कॉन्स्टेबल खीमसिंह मौके पर पहुंचे. मौके पर पति-पत्नी दोनों आपस में उलझ कर झगड़ा कर रहे थे.

कॉन्स्टेबल खीमसिंह ने उन्हें बीच बचाव कर रोकने का प्रयास किया तो पीड़िता के पति राधेश्याम सोनी ने यकायक पास में पड़ी तेजाब की शीशी से तेजाब पीने की कोशिश की. तभी कानिस्टेबल खीमसिंह ने संयम एवं तत्परता दिखाते हुए उससे तेजाब की बोतल छीनने का प्रयास किया तो छीना छपटी में खीम सिंह के ऊपर तेजाब गिर गया. जिससे कानिस्टेबल के दोनों हाथ व वर्दी जल गई. फिर भी उसने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने झुलसने की परवाह किए बिना उक्त तेजाब की बोतल को छीन ली . उसने राधेश्याम सोनी को अविलम्ब नजदीकी अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार करवाकर जैसलमेर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया. उसके बाद उसने खुद का भी इलाज भी करवाया.

उन्होंने बताया कि इस प्रकार जिला पुलिस जैसलमेर के जाबांज कानिस्टेबल खीमसिंह द्वारा अदम्य साहस एवं सूझबूझ का परिचय देकर अपनी जान की परवाह किए बिना राधेश्याम सोनी की जान बचाकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया. जो राजस्थान पुलिस के ध्येय वाक्य को चरितार्थ किया.कॉन्स्टेबल खीमसिंह ने बताया- जैसे ही वो झगडे में बीच बचाव करने लगा तो राधेश्याम सोनी ने तेज़ाब की शीशी ली और आत्महत्या के इरादे से पीने का प्रयास करने लगा. खीमसिंह ने संयम एवं तत्परता दिखाते हुए उससे तेजाब की बोतल छीनने का प्रयास किया तो छीना छपटी में मेरे स्वयं के ऊपर तेजाब गिर गया. जिससे उसके दोनों हाथ व वर्दी जल गई. फिर भी खीमसिंह ने साहस का परिचय देते हुए अपने झुलसने की परवाह किए बिना तेजाब की बोतल छीन ली. इस दौरान राधेश्याम सोनी भी तेज़ाब से झुलस गया. लेकिन उसकी जान बच गयी.

---- समाप्त ----
