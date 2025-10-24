पहली पत्नी से लव मैरिज, 5 बच्चों के साथ रहती है दूसरी पत्नी... थप्पड़बाज SDM की ये है कहानी

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी SDM छोटू लाल शर्मा इन दिनों चर्चा में हैं. वजह भीलवाड़ा जिले के एक CNG पंप पर हुई वह घटना, जिसमें उन्होंने एक पंपकर्मी को पहले थप्पड़ जड़ दिया और फिर खुद थप्पड़ खा बैठे. वीडियो वायरल हुआ, तो मामला इतना बढ़ा कि सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया. लेकिन अब इस थप्पड़ कांड से भी ज्यादा दिलचस्प उनकी पर्सनल लाइफ की कहानी बन गई है. जिसमें लव मैरिज, तलाक, दूसरी शादी और पांच बच्चों की जिम्मेदारी सब कुछ है.

पहली पत्नी से कॉलेज में रोमांस

छोटू लाल शर्मा की पहली शादी पूनम जाखोड़िया से हुई थी. दोनों की मुलाकात एक कॉलेज में हुई थी, जहां दोनों लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे. उस दौर में ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता लव मैरिज तक पहुंच गया.

पूनम बताती हैं कि हम दोनों ने एक साथ संघर्ष के दिन देखे. मैं उसके लिए आर्थिक मदद करती थी, ताकि वह पढ़ाई पूरी कर सके. शादी के बाद भी हमने कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी. इस विवाह से उन्हें दो बच्चे हुए. दोनों बच्चे आज भी भीलवाड़ा के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं.

RAS बनने के बाद बदल गया व्यवहार

पूनम के मुताबिक, जब 2018 में छोटू लाल का चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में हुआ, तभी से उनका रवैया बदल गया. वह खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगा. बात-बात पर गुस्सा करना, मारपीट करना आम बात हो गई. पहले बच्चों पर हाथ नहीं उठाता था, लेकिन बाद में उन्हें भी नहीं छोड़ता था. उन्होंने बताया कि वह कहता था कि अब मैं SDM हूं, तुम बूढ़ी लगती हो. मैं अब किसी और से शादी करूंगा.

कोरोना काल में रचा नया खेल

पूनम के अनुसार, कोरोना महामारी के दौरान छोटू लाल ने बहाना बनाया कि पिलानी में अच्छे स्कूल हैं, वहां ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है. उसने बच्चों का एडमिशन वहां करा दिया और कहा कि वहीं रहो, मैं आऊंगा. वह बीच-बीच में आता था, पैसे भी भेजता था. लेकिन धीरे-धीरे पूरी तरह दूर हो गया. पूनम ने रोते हुए बताया कि 2023 में अचानक तलाक के कागज आए, जिन पर मेरे नकली सिग्नेचर थे. तब मुझे समझ आया कि वह सब कुछ पहले से प्लान कर चुका था. उन्होंने इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है. पूनम कहती हैं कि मैं उसकी पहली पत्नी हूं और अब भी उसके नाम का सिंदूर लगाती हूं.

दूसरी शादी दीपिका व्यास से

पहली पत्नी से अलग होने के बाद छोटू लाल शर्मा ने दीपिका व्यास से दूसरी शादी कर ली. यह विवाह साल 2024 में हुआ. दीपिका के साथ अब उनका एक दो माह का बच्चा है. छोटू लाल के मुताबिक, उनकी पहली पत्नी से दोनों संतानें उन्हीं के पास रहती हैं और भीलवाड़ा के स्कूल में पढ़ती हैं. वे कहते हैं, दोनों बच्चे फिलहाल दीपावली पर अपने ननिहाल गए हैं, जिन्हें मैं खुद छोड़कर आया था. मगर यहीं कहानी और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि दीपिका के साथ केवल उनका दो माह का बेटा ही नहीं, बल्कि उनके दिवंगत बड़े भाई की दो संतानें भी रहती हैं. यानी कुल मिलाकर दीपिका पांच बच्चों की देखभाल करती हैं. छोटू लाल की पत्नी दीपिका इस वक्त भीलवाड़ा की अंसल कॉलोनी स्थित मकान नंबर B-368 में रहती हैं. निलंबन से पहले छोटू लाल प्रतापगढ़ SDM के पद पर तैनात थे और शनिवार-रविवार को परिवार से मिलने आते थे. अब निलंबन के बाद उनका मुख्यालय जयपुर कर दिया गया है.

वीडियो एडिटेड है, हमारे साथ अन्याय हुआ

थप्पड़कांड के बाद जब उनसे बात की गई, तो छोटू लाल शर्मा ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद यह पहला त्योहार था. हम वहां जा रहे थे. रास्ते में गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया, तो जसवंतपुरा पेट्रोल पंप पर रुके. वहां के कर्मचारी ने मेरी पत्नी से अभद्रता की, अश्लील इशारे किए और दूसरी गाड़ी में गैस भरने लगा. मैंने इसका विरोध किया. जो वीडियो वायरल हुआ है, वह एडिट किया गया है. हमारे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है.

पूनम का पलटवार : वो हमेशा गुस्सैल था

पहली पत्नी पूनम का कहना है कि छोटू लाल का स्वभाव हमेशा से गुस्सैल था. वो किसी को कुछ समझता ही नहीं. एक बार मेले में झूले वाले को भी थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि उसने कहा था झूला थोड़ी देर में चलेगा. तब वह बोला मैं SDM हूं, मुझसे ऐसे बात मत कर. पूनम ने कहा कि SDM बनने के बाद उसमें पावर का ऐसा नशा चढ़ गया कि उसे खुद पर भी नियंत्रण नहीं रहा. वह समझता है कि उसका पद उसे हर गलती से बचा सकता है. लेकिन सच हमेशा सामने आता है.

सोशल मीडिया से सबको चला पता

भीलवाड़ा जिले के जसवंतपुरा पेट्रोल पंप पर हुई यह घटना अब पूरे राजस्थान के साथ-साथ सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन चुकी है. वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और छोटू लाल शर्मा को निलंबित कर दिया.

