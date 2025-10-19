राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर हुआ गिरफ्तार, शूटर के पास मिली मेड इन इटली की विदेशी पिस्टल

राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ जिला पुलिस ने लॉरेंस गैंग के शूटर संजय जाट को गिरफ्तार किया है. इस पर 25000 रुपए का इनाम घोषित था. इसके पास से पुलिस को मेड इन इटली की विदेशी पिस्टल मिली है. साथ ही देसी हथियारों का भी जखीरा मिला है. इसके खिलाफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग-अलग राज्यों व शहरों में दर्जनों मामले दर्ज हैं. पुलिस को लंबे समय से इस बदमाश की तलाश थी. इसी बीच पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान शूटर को गिरफ्तार किया है.

कोटपूतली पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस ने 25000 के इनामी बदमाश संजय जाट पुत्र सुनील जाट निवासी कालानौर थाना नांगल चौधरी (मेवात, हरियाणा) को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है.

छापेमारी में मिले ये हथियार

तलाशी में उसके पास से एक विदेशी पिस्टल (ब्रेटा मेड इन इटली) जिसमें छह जिंदा कारतूस और दो मैगजीन मिली है. इसके अलावा सात देशी पिस्टल, तीन देशी कट्टे, एक पक्कीरा, पांच जिन्दा कारतूस देशी कट्टा, और नौ जिन्दा कारतूस पिस्टल बरामद किए गए. मौके से अवैध हथियार बनाने में प्रयुक्त बिना नम्बर की बोलेरो कैम्पर भी जब्त की गई.

राजस्थान में लूट, हथियार तस्करी में सक्रिय था

एसपी देवेंद्र विश्नोई ने बताया कि आरोपी का गैंग हरियाणा और राजस्थान में लूट, हथियार तस्करी और रंगदारी जैसे मामलों में सक्रिय था. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई और अपराधियों के नाम सामने आने की संभावना है. इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रणवीर सिंह के नेतृत्व में डीएसटी टीम कोटपूतली-बहरोड़ और थाना पनियाला की संयुक्त टीम शामिल रही.

अन्य साथियों की भी हो सकती है गिरफ्तारी

एसपी ने कहा कि जल्द ही इस मामले में इसके अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है. आरोपी को न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और इस दौरान पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. पुलिस टीम लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है. अभी तक की पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है. एसपी ने बताया कि संजय जाट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था और उसके साथ शूटर था. कई बड़ी घटनाओं में भी इसका नाम पहले सामने आ चुका है.

