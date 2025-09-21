'मैंने प्यार किया, उसने मेरा इस्तेमाल...' लिखकर सरकारी कर्मी ने खत्म कर ली जिंदगी

प्यार में धोखा इंसान की जिंदगी छीन लेता है. राजस्थान के कोटा में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात 30 साल के प्रकाश स्वामी ने अपनी प्रेमिका और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली.

मौत के लिए प्रेमिका को ठहराया जिम्मेदार

प्रकाश का शव पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर में फंदे से लटका मिला. कमरे से बरामद सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार प्रेमिका ममता स्वामी, उसके परिवार और जीएसटी विभाग के इंस्पेक्टर विष्णु शर्मा को ठहराया है.

'मैंने प्यार किया और उसने मेरा इस्तेमाल'

सुसाइड नोट में प्रकाश ने लिखा, 'मैं प्रकाश, अपनी प्रेमिका के प्यार के चक्कर में भटक-भटक कर मर रहा हूं. मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्रेमिका है. मैंने प्यार किया और उसने मेरा इस्तेमाल किया, ममता स्वामी, विष्णु शर्मा और उसके परिवार वालों ने मुझे चाय का कप समझ इस्तेमाल कर फेंक दिया. मैं अपने परिवार का सहारा था, इन्होंने छीन लिया, Good Bye Everyone…”

प्रकाश स्वामी मूल रूप से अलवर जिले के ढाणी गोगड़ी का रहने वाला था. साल 2020 में उसकी नियुक्ति कोटा कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी. दोस्तों के अनुसार प्रकाश और ममता पिछले 5-6 साल से रिलेशन में थे.

गर्लफ्रेंड की पढ़ाई में युवक ने की थी मदद

प्रकाश ने ममता की पढ़ाई और खर्चों में मदद की थी. नतीजतन ममता का चयन जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर पद पर हुआ लेकिन नौकरी के बाद उसने दूरी बना ली और गुजरात जाकर किसी अन्य रिश्ते में जुड़ गई. सितंबर में दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू हुई. ममता कोटा भी आई थी, लेकिन जब प्रकाश ने शादी की बात की तो उसने इंकार कर दिया.

इसी से आहत होकर प्रकाश डिप्रेशन में चला गया और आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना के समय उसका भाई-बहन घर पर नहीं थे. नयापारा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मृतक के छोटे भाई गोपाल और बहन पूजा परीक्षा देने बाहर गए थे. इसी दौरान प्रकाश ने फांसी लगा ली.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मृतक के दोस्त योगेंद्र सेन ने बताया कि प्रकाश बेहद सहज और मददगार स्वभाव का व्यक्ति था. धोखे ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी. पुलिस ने सुसाइड नोट को एफएसएल भेजा है और नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है.

