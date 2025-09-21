scorecardresearch
 

Feedback

'मैंने प्यार किया, उसने मेरा इस्तेमाल...' लिखकर सरकारी कर्मी ने खत्म कर ली जिंदगी

कोटा में प्यार में धोखा खाने के बाद एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी जान दे दी. प्रकाश स्वामी नाम के शख्स ने प्रेमिका ममता स्वामी, उसके परिवार और जीएसटी इंस्पेक्टर विष्णु शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस लाइन स्थित अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर जान दे दी. कमरे से बरामद सुसाइड नोट में प्रकाश ने प्रेमिका और उसके परिवार पर शोषण का आरोप लगाया है.

Advertisement
X
कोटा में सरकारी कर्मचारी ने की खुदकुशी (Photo: Screengrab)
कोटा में सरकारी कर्मचारी ने की खुदकुशी (Photo: Screengrab)

प्यार में धोखा इंसान की जिंदगी छीन लेता है. राजस्थान के कोटा में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात 30 साल के प्रकाश स्वामी ने अपनी प्रेमिका और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली. 

मौत के लिए प्रेमिका को ठहराया जिम्मेदार

प्रकाश का शव पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर में फंदे से लटका मिला. कमरे से बरामद सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार प्रेमिका ममता स्वामी, उसके परिवार और जीएसटी विभाग के इंस्पेक्टर विष्णु शर्मा को ठहराया है.

सम्बंधित ख़बरें

पापड़ी पुल पर बड़ा हादसा. (Photo: Representational)
मेज नदी में गिरी SUV... 5 साल पहले यहीं हुई थी 24 लोगों की मौत 
AI_Teacher
AI लैब में तैयार हो रहे एडवांस टीचर, बदल जायेगा पढा़ई का तरीका 
AI Teachers in Kota
कोटा में AI लैब में तैयार हो रहे हाई-फाई 'एडवांस टीचर', बच्चों का दिमाग भी पढ़ेंगे! 
Cobra Bathroom
बाथरूम में कमोड के रास्ते कोबरा कमरे में घुसा 
kota bike theft
मास्टर चाबी से तोड़ा लॉक और 2 मिनट में बाइक लेकर फरार हुआ चोर, CCTV में रिकॉर्ड हुआ चेहरा 

'मैंने प्यार किया और उसने मेरा इस्तेमाल'

सुसाइड नोट में प्रकाश ने लिखा, 'मैं प्रकाश, अपनी प्रेमिका के प्यार के चक्कर में भटक-भटक कर मर रहा हूं. मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्रेमिका है. मैंने प्यार किया और उसने मेरा इस्तेमाल किया, ममता स्वामी, विष्णु शर्मा और उसके परिवार वालों ने मुझे चाय का कप समझ इस्तेमाल कर फेंक दिया. मैं अपने परिवार का सहारा था, इन्होंने छीन लिया, Good Bye Everyone…” 

प्रकाश स्वामी मूल रूप से अलवर जिले के ढाणी गोगड़ी का रहने वाला था. साल 2020 में उसकी नियुक्ति कोटा कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी. दोस्तों के अनुसार प्रकाश और ममता पिछले 5-6 साल से रिलेशन में थे. 

Advertisement

गर्लफ्रेंड की पढ़ाई में युवक ने की थी मदद

प्रकाश ने ममता की पढ़ाई और खर्चों में मदद की थी. नतीजतन ममता का चयन जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर पद पर हुआ लेकिन नौकरी के बाद उसने दूरी बना ली और गुजरात जाकर किसी अन्य रिश्ते में जुड़ गई. सितंबर में दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू हुई. ममता कोटा भी आई थी, लेकिन जब प्रकाश ने शादी की बात की तो उसने इंकार कर दिया.

इसी से आहत होकर प्रकाश डिप्रेशन में चला गया और आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना के समय उसका भाई-बहन घर पर नहीं थे. नयापारा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मृतक के छोटे भाई गोपाल और बहन पूजा परीक्षा देने बाहर गए थे. इसी दौरान प्रकाश ने फांसी लगा ली. 

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मृतक के दोस्त योगेंद्र सेन ने बताया कि प्रकाश बेहद सहज और मददगार स्वभाव का व्यक्ति था. धोखे ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी. पुलिस ने सुसाइड नोट को एफएसएल भेजा है और नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement