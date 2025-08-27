scorecardresearch
 

जम्मू में लैंडस्लाइड से बह गए धौलपुर के पांच युवक, दो ने पेड़ पकड़ कर बचाई जान, तीन लापता

धौलपुर के पांच युवक वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जम्मू गए थे. किशनपुर डोमेल रोड पर लैंडस्लाइड के दौरान तेज बहाव में तीन युवक बह गए. दो युवक तैरकर एक पेड़ के सहारे टापू पर फंसे हैं. एनडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. परिजन जम्मू पहुंच चुके हैं लेकिन लापता युवकों का सुराग नहीं लगा है.

वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड, धौलपुर के तीन युवक लापता (File Photo: ITG)
वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड, धौलपुर के तीन युवक लापता (File Photo: ITG)

राजस्थान के धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड से वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए गए पांच युवकों के साथ बड़ा हादसा हो गया. जम्मू के पास किशनपुर डोमेल रोड गरनई लोटा स्थान पर लैंडस्लाइड के दौरान पांचों युवक तेज बहाव में बह गए. इनमें से दो युवक तैरकर जैसे-तैसे अपनी जान बचा पाए और एक पेड़ को पकड़कर टापू पर फंसे हुए हैं.

घटना 23 अगस्त को हुई जब ये सभी युवक दर्शनों के बाद घर लौट रहे थे. ट्रेन में देरी होने के कारण वे जम्मू से कटरा वाले रास्ते से ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे. तभी रास्ते में पहाड़ से भारी पत्थर और मलबा गिरने लगा. बचने के लिए युवक नीचे उतरे, लेकिन अचानक तेज रफ्तार पानी के बहाव में बह गए.

लैंडस्लाइड के दौरान पाचों युवक बह गए

बचने वाले युवकों की पहचान आदित्य पुत्र हरिओम परमार और दीपक पुत्र विष्णु मित्तल के रूप में हुई है. लापता युवकों में यश पुत्र शशिकांत गर्ग, प्रांशु पुत्र सुनील मित्तल और शिव बंसल पुत्र विनोद बंसल शामिल हैं. तीनों आपस में रिश्तेदार भी हैं.

NDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. परिजन भी गाड़ी से जम्मू के लिए रवाना हुए और बुधवार को वहां पहुंच गए. लेकिन अभी तक लापता युवकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

