जयपुर: चिल्लाती रही बुजुर्ग मां, फिर भी नहीं माना बेटा... पीट-पीटकर ले ली जान

जयपुर में एक कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जाता है कि आरोपी का मां के साथ वाई-फाई को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद उसने मां को बुरी तरह पीट दिया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

बेटे ने पीट-पीटकर की मां की हत्या. (Photo: Screengrab)
जयपुर के करधनी थाना इलाके से आई एक वारदात ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है. यहां के अरुण विहार कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार में मामूली विवाद इतना बड़ा हो गया कि मां की जान चली गई. जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 2 बजे बेटे नवीन सिंह का अपनी मां संतोष देवी से वाई-फाई कनेक्शन को लेकर झगड़ा हो गया. इसी बीच मां ने बेटे से सिलेंडर लाने के लिए कहा, जिस पर गुस्से में तमतमाए नवीन ने मां पर हमला कर दिया. मां को बचाने के लिए पति और बेटियां आगे आईं, लेकिन नवीन का गुस्सा कम नहीं हुआ.

इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत 

बुरी तरह पिटाई के बाद संतोष देवी बेहोश हो गईं. जिसके बाद परिवार ने उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि अरुण विहार निवासी मृतका संतोष अपने पति लक्ष्मण सिंह, बेटे नवीन और दो बेटियों के साथ रहती थी. 

यह भी पढ़ें: तार से कत्ल, नीले ड्रम में लाश और जलाकर मिटाई पहचान... 20 महीने बाद सनसनीखेज मर्डर का खुलासा, हैरान कर देगी कहानी

सोमवार सुबह गैस सिलेंडर खत्म होने पर संतोष ने अपने बेटे नवीन से गैस सिलेंडर लाने को कहा. जिस पर घर में मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया. आक्रोशित बेटे नवीन ने अपनी मां से मारपीट शुरू कर दी. घर में मौजूद लोगों ने दोनों से बीच बचाव कर छुड़ाने का प्रयास किया. लेकिन उसने अन्य लोगों को भी पीट दिया. पिटाई के बाद तबीयत बिगड़ने पर संतोष को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया.

नशे का आदी है नवीन

वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे नवीन को हिरासत में ले लिया. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतका के जेठ ओमपाल सिंह ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी नवीन नशे का आदी है. आरोपी नवीन की शादी साल 2020 में हुई थी, लेकिन 5 महीने बाद ही उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई. 

उस पर दहेज उत्पीड़न का केस बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) में दर्ज है. आरोपी के नशे की लत और मारपीट से परेशान होकर उसकी पत्नी भी मायके चली गई थी. फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर में लगी गहरी चोट के चलते मौत होने की पुष्टि हुई है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
 

