scorecardresearch
 

Feedback

जयपुर: सोशल मीडिया से 3 साल तक दूर रहने की शर्त पर मिली जमानत, महिला की फोटो भी करनी होगी डिलीट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अनोखा आदेश सुनाया है. कोर्ट ने एक युवक को जमानत दी है, लेकिन शर्त के तौर पर उसे तीन साल तक सोशल मीडिया से दूर रहने और पीड़िता के फोटो-वीडियो तुरंत डिलीट करने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने साफ कहा कि किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत स्वतः रद्द होगी.

Advertisement
X
राजस्थान हाईकोर्ट का फरमान. (Photo: ITG)
राजस्थान हाईकोर्ट का फरमान. (Photo: ITG)

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़े केस में अनोखा आदेश दिया है. दरअसल, एक युवक ने फर्जी अकाउंट बनाकर 23 साल की विवाहिता की फोटो और वीडियो एडिट कर वायरल कर दी थी. इसी मामले में अदालत ने युवक को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह तीन साल तक सोशल मीडिया से दूर रहेगा. इसी के साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि उसने पीड़िता के फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए हैं.

जस्टिस अशोक जैन ने आदेश में कहा कि युवक को जमानत मिलने के बाद तीन साल तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य पर लॉगिन करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही, उसे पीड़िता और उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखना होगा. अदालत ने यह भी कहा कि युवक तुरंत सभी एडिटेड फोटो और वीडियो डिलीट करे.

यह भी पढ़ें: गुजरात: 500 रुपये की रिश्वत लेने वाले पुलिसकर्मी को 5 साल की जेल, 10 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

सम्बंधित ख़बरें

sarah-enjoys-rented-date-in-tokyo-but-finds-it-expensive-and-addictive
अकेलेपन से परेशान महिला ने किराए पर लिया बॉयफ्रेंड, वीडियो बनाकर बताया पूरा एक्सपीरियंस 
वीडियो में पत्नी और ससुराल पर प्रताड़ना का आरोप. (Photo: Representational)
पत्नी और ससुरालवालों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाकर युवक ने की आत्महत्या 
Arunachal BJP MLA Raitu Techi sentenced to two years in jail in cheque bounce case
चेक बाउंस केस में मोहाली कोर्ट ने सुनाया फैसला, अरुणाचल के BJP विधायक समेत तीन को 2 साल की जेल 
court hammer
सौतेले पिता का अत्याचार और मां की खामोशी...नाबालिग बच्ची के रेप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला   
सांकेतिक फोटो क्रेडिट- मेटा एआई
पति की मौत, दूसरे धर्म के शख्स के साथ रहने लगी महिला, इलाहाबाद HC ने सुनाया ये फैसला 

वकील गिरीश खंडेलवाल ने बताया कि जस्टिस अशोक जैन ने स्पष्ट किया कि युवक को शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास अब महिला से जुड़े कोई भी फोटो-वीडियो नहीं हैं. अदालत ने यह भी कहा कि अगर युवक ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया, तो उसकी जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी.

Advertisement

सरकारी वकील ने अदालत में तर्क दिया कि युवक ने फर्जी अकाउंट से विवाहिता की फोटो और वीडियो अपलोड कर उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की. ऐसे युवक को बिना शर्त जमानत नहीं मिलनी चाहिए. वहीं बचाव पक्ष का कहना था कि युवक को झूठा फंसाया गया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश सुनाया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement