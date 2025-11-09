कभी चलाते थे रिक्शा... अब बेटे को जन्मदिन पर खरीदकर दिया 31 लाख का VIP नंबर

राजस्थान के एक बिजनेसमैन ने अपने बेटे को जन्मदिन पर 31 लाख का रुपये का नंबर प्लेट खरीद कर दिया है. जिसके चलते इस वक्त यह खबर सुर्खियों में है. वहीं बेटे को 31 लाख का नंबर खरीद कर देने वाले राहुल तनेजा ने बताया कि '1 नंबर' उन्हें हमेशा से आकर्षित करता है और अब ये शौक बन चुका है. मोबाइल नंबर से लेकर हर एक गाड़ी का नंबर '1' है लेकिन यह नई कार का नंबर सबसे खास है, क्यों कि सात साल पहले जब उन्होंने अपनी कार ली थी, तब अपने बेटे रेहान तनेजा से वादा किया था कि वो जब 18 साल का होगा तब वो उसको उसके जन्मदिन पर उसकी मनपसंद कार तोहफे में देंगे, जिसका नंबर भी 'एक' होगा.

राहुल तनेजा का मानना है कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. हम सोचते हैं, लेकिन कल क्या होगा ये किसी के हाथ में नहीं है. इसलिए मैं जिंदा हूं तो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ कर पा रहा हूं.

कार में लगा नंबर, जिसे राहुल तनेजा ने 31 लाख रुपये में खरीदा. (Photo: Vishal Sharma/ITG)

बोली में बिका अब तक का है सबसे महंगा नंबर

जयपुर RTO में हालिया हुए ई-ऑक्शन में 'RJ60 CM 0001' नंबर ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. यह नंबर 31 लाख रुपये की बोली में बिका और अब तक का राजस्थान का सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है. जिसे जयपुर के जाने-माने बिजनेसमैन राहुल तनेजा ने अपने बेटे के बर्थडे पर गिफ्ट की गई लग्जरी कार के लिए खरीदा है.

31 लाख के नंबर प्लेट पर आया बेटे का भी रिएक्शन

पापा से VIP नंबर की लग्जरी कार गिफ्ट मिलने पर बेटे रेहान तनेजा ने बताया कि नंबर वन सिर्फ गाड़ी का नंबर नहीं है, बल्कि ये कई मायनों में खास भी है. यह हमें बताता है कि लाइफ में हमेशा नंबर वन रहना है.

आपको बता दें कि जयपुर RTO-1 में आयोजित ई-ऑक्शन में कुल 12 आवेदकों ने भाग लिया था. नीलामी 15 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर को पूरी हुई. अंत में जयपुर के राहुल तनेजा ने सबसे ऊंची बोली लगाकर यह नंबर अपने नाम कर रिकॉर्ड बना लिया.

'RJ60 CM 0001' सीरीज का यह नंबर "Champion (CM)" श्रेणी में आता है, जो लग्जरी कार और उच्च श्रेणी की एसयूवी के लिए बेहद पसंदीदा माना जाता है. राजस्थान में पहली बार किसी VIP नंबर की कीमत ने 30 लाख का आंकड़ा पार किया है.

कभी ऑटो रिक्शा चलाते थे राहुल तनेजा

आज एक बड़े व्यापारी राहुल तनेजा, युवावस्था में एक छोटे से ढाबे में वेटर का काम करते थे. राहुल तनेजा ने दो साल ढाबे में काम करने के बाद दिवाली में पटाखे, होली में रंग, मकर संक्रान्ति में पतंगे, राखी के त्यौहार में राखियां और गर्मी की छु‌ट्टियों में कॉमिक्स बेचने से लेकर अखबार डालने वाले होकर जैसे कई काम कर चुके हैं.

यहां तक की उन्होंने जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर ऑटो रिक्शा भी चलाया था. इसके बाद फैशन शोज में मॉडलिंग करते हुए उन्होंने साल 2000 में एक इवेंट मैनेजमेंट कम्पनी स्टार्ट की. जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई. आज राजस्थान में वो वीआईपी नम्बरों के शौकीन के रूप में जाने जाते हैं.

